El club turco Fenerbahçe ha reforzado su línea de ataque con un nombre de peso. Tras una temporada productiva en el Marsella, Mason Greenwood se ha convertido en jugador del club de Estambul por 39 millones de euros.

El traspaso ha sido anunciado oficialmente

El Fenerbahçe ha confirmado oficialmente la compra del extremo inglés de 24 años procedente del Marsella. El valor del acuerdo entre los clubes asciende a 39 millones de euros.

Según Reuters, el pago del traspaso se realizará en tres cuotas iguales a lo largo de tres años. Además, el Fenerbahçe cubrirá los pagos de solidaridad de acuerdo con las normas de la FIFA.

Jugador Mason Greenwood Edad 24 Posición extremo/delantero Club anterior Marsella Nuevo club Fenerbahçe Valor del traspaso 39 millones de euros Duración del contrato 4 años

¿Por qué el Fenerbahçe pagó tanto dinero?

Greenwood demostró la temporada pasada en la liga francesa que sigue siendo un delantero de alto nivel. En la Ligue 1, con el Marsella, disputó 32 partidos, registrando 16 goles y 7 asistencias.

Estas estadísticas son vitales para el Fenerbahçe. El club turco necesitaba un jugador decisivo en ataque para la carrera por el título y las competiciones europeas.

Greenwood puede jugar en ambas bandas, sabe cómo entrar al área y tiene un disparo peligroso con la pierna izquierda.

Una nueva etapa en Estambul

Greenwood ha firmado un contrato de 4 años con el Fenerbahçe. Este será un nuevo gran reto en la carrera del futbolista.

El Fenerbahçe es un club que vive bajo la presión de los aficionados, con grandes exigencias y una lucha constante por el campeonato. Aquí no basta con jugar bien, también se necesitan resultados.

Especialmente después de un traspaso de 39 millones de euros, no sería de extrañar que de Greenwood se esperen goles, asistencias y marcar la diferencia en partidos importantes de inmediato.

Su temporada en el Marsella lo devolvió al mercado

Greenwood recuperó su mejor nivel en el Marsella. En Francia, fue útil para marcar goles, acelerar el ataque y abrir las defensas rivales con acciones individuales.

Según Reuters, se registró que Greenwood marcó 37 goles en 66 partidos de liga durante dos temporadas en el Marsella.

Estas cifras lo convirtieron en un nombre atractivo para el gigante turco.

"Manchester United" : un nuevo camino para el canterano

Mason Greenwood es un producto de la academia del "Manchester United". Llegó al primer equipo del club inglés con grandes expectativas y más tarde jugó cedido en el Getafe.

En 2024, se trasladó al Marsella. Ahora, su carrera continuará en Turquía.

Este camino es una nueva oportunidad para el jugador: en Estambul puede volver a consolidarse como un delantero fuerte en el fútbol europeo.

Un fichaje clave para el Fenerbahçe

Esta compra demuestra que los objetivos del club turco son grandes. El Fenerbahçe no solo ha completado la plantilla, sino que ha traído a un jugador capaz de decidir el destino de los partidos.

Greenwood puede ayudar al equipo en los siguientes aspectos:

• añadir velocidad y habilidad individual en las bandas;

• aumentar la capacidad de disparo al entrar al centro;

• fortalecer la competencia en el ataque;

• aumentar el peligro de gol en los partidos grandes;

• aportar experiencia en competiciones europeas.

Ahora la presión también será grande

39 millones de euros es una suma seria para el fútbol turco. Por ello, las exigencias hacia Greenwood serán altas.

Su tarea no es solo la estadística, sino convertirse en una de las figuras líderes del ataque del Fenerbahçe. En Estambul, los aficionados pueden querer a alguien rápidamente, pero también exigen resultados pronto.

Greenwood tendrá que superar esta presión con goles.

Gran traspaso, gran pregunta

Mason Greenwood se ha convertido en jugador del Fenerbahçe. Tras su eficaz paso por el Marsella, ahora comienza un nuevo capítulo en Turquía.

Este traspaso hace que las ambiciones de campeonato y europeas del Fenerbahçe sean aún más serias. Pero la pregunta principal sigue abierta: ¿podrá Greenwood justificar la confianza de 39 millones de euros en Estambul?