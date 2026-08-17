Sorpresa en Francia: el Lens vence al PSG y conquista el Trofeo de Campeones

La nueva temporada de fútbol en Francia comenzó con una auténtica sorpresa. En el partido por el Trofeo de Campeones, el vigente campeón de la Copa nacional el Lens recibió en su estadio —el majestuoso estadio Bollaert-Delelis— al estelar club parisino, campeón de la Ligue 1, el PSG .

En un partido intenso y muy disputado, el conjunto local ganó 1-0 y conquistó por primera vez en su historia su primer Trofeo de Campeones de Francia.

El gol de Thauvin en el minuto 32 y la tarjeta roja en el 39

El partido quedó marcado en la primera mitad por varias acciones que cambiaron radicalmente su desarrollo:

El gol de la victoria de Thauvin: En el minuto 32, el experimentado delantero del Lens Florian Thauvin definió con precisión ante la portería parisina y abrió el marcador (1-0);

El Lens se queda con diez: Solo siete minutos después, en el 39, el defensa del conjunto local Antonio fue expulsado. Como resultado, el Lens tuvo que jugar más de 50 minutos con diez futbolistas;

La presión estéril del PSG: Con estrellas como Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi y Dembélé, que entró desde el banquillo, el gigante parisino presionó de forma constante la portería rival, pero no logró superar una defensa sólida;

La expulsión de Mendes: En el minuto 87, poco antes del final, el defensa del PSG Nuno Mendes también recibió una tarjeta roja directa y abandonó el terreno de juego.

Trofeo de Campeones. Final

Lens — PSG — 1-0

16 de agosto, estadio Bollaert-Delelis

Gol: Thauvin (32).

Alineación del Lens: Risser, Antonio, Ganiou, Ivanović (Aguilar, 46), Trāore (Haïdara, 81), Abdulhamid, Kuizans (Bulátović, 65), Nawrocki, Sima (Fofana, 75), Thauvin (Skuras, 75), Odobert.

Alineación del PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne (Mendes, 60), Beraldo (Ruiz, 60), Vitinha, Zaïre-Emery (Doué, 82), Akliouche (Dembélé, 60), Kvaratskhelia (Mayulu, 70), Doué.

Amonestaciones: Doué (64), Ruiz (89), Hakimi (90), Bulátović (90).

Expulsiones: Antonio (39) — Mendes (87).

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