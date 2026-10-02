Caos en Portugal: Aficionados divididos entre Ronaldo y Jesus

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Caos en Portugal: Aficionados divididos entre Ronaldo y Jesus

Cristiano Ronaldoestá en el centro de una polémica tras abandonar la concentración de la selección de Portugal de forma unilateral. El regreso del equipo al aeropuerto provocó enfrentamientos entre los aficionados, obligando a la policía a intervenir.

Tras una victoria crucial como visitante ante Dinamarca en la Nations League, la delegación portuguesa regresó a Oporto este viernes. Sin embargo, el ambiente en el aeropuerto no fue de celebración, sino de fuerte confrontación: los aficionados se dividieron en dos bandos rivales.

Insultos al entrenador y división entre los fans

El motivo principal del conflicto fue la suplencia de Ronaldo y su posterior abandono del equipo:

  • Los críticos con el seleccionador: Gran parte de los aficionados se opuso rotundamente a la decisión del entrenador Jorge Jesus de dejar a Ronaldo en el banquillo, criticando al técnico con palabras duras e insultos.

  • Los detractores de Ronaldo: Al mismo tiempo, surgió un grupo de aficionados que cuestionó al propio Ronaldo, calificando su salida de la selección como un acto poco profesional.

Caos en Portugal: Aficionados divididos entre Ronaldo y Jesus

Las discusiones verbales derivaron rápidamente en altercados y pequeñas peleas. Las fuerzas de seguridad intervinieron de inmediato para evitar disturbios masivos en la terminal y controlar la situación, según informa el prestigioso diario A Bola .

Cristiano RonaldoSelección de PortugalIncidentes aeropuertoJorge JesusNations League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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