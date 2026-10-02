Se revela la reunión entre el presidente del Manchester City y un ministro británico

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Se revela la reunión entre el presidente del Manchester City y un ministro británico

El escándalo financiero que rodea al Manchester City, uno de los clubes más influyentes del fútbol inglés, está adquiriendo un cariz político. Según Bloomberg, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, mantuvo conversaciones secretas con el ministro de Negocios británico, Jonathan Reynolds. Este encuentro de alto nivel, que tuvo lugar solo once días antes de que el Manchester City fuera declarado culpable de violar las normas financieras, ha captado la atención pública. Así lo informa Goal.com informa .

El diálogo a puerta cerrada entre las partes abarcó temas amplios, centrándose principalmente en el apoyo y la expansión de las inversiones de los Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido. También se discutió la cooperación en comercio, seguridad y defensa. Aunque no hay pruebas de que el caso judicial de la Premier League contra el club se mencionara oficialmente, la proximidad entre la fecha de la reunión y el severo veredicto de la comisión independiente genera gran interés.

En la intersección de la política y las grandes inversiones

Según la información de Alex Wickham, el gobierno británico había sido advertido previamente por las autoridades emiratíes. Según se informa, un veredicto severo en el caso del Manchester City podría enfriar el interés de los EAU en realizar grandes inversiones en la economía británica. Esto demuestra que las infracciones en el mundo del fútbol pueden afectar no solo al campo de juego, sino también a la diplomacia internacional y a las relaciones económicas.

En este contexto, continúa el proceso judicial más importante en la historia del fútbol inglés. Una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de graves irregularidades financieras durante nueve temporadas, desde la 2009/10 hasta la 2017/18. La decisión es muy estricta y revela que el club utilizó acuerdos comerciales falsos para eludir los límites de gasto.

La magnitud del fraude financiero y las irregularidades

Según las investigaciones de la comisión, el club utilizó esquemas de financiación ocultos para inflar artificialmente sus ingresos en más de 830 millones de libras esterlinas. Se afirma que estas acciones se llevaron a cabo para eludir las reglas del fair play financiero establecidas tanto por la Premier League como por la UEFA. La directiva del club alegó que los fondos no provenían del Abu Dhabi United Group del jeque Mansour, sino de la corte del príncipe heredero de Abu Dabi.

Sin embargo, el jurado rechazó contundentemente esta estrategia de defensa. El panel calificó las declaraciones presentadas como una historia inventada a posteriori para ocultar la realidad de un esquema de financiación encubierto. También se determinó que el Manchester City no cumplió con su obligación de cooperar con la Premier League durante el proceso de investigación.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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