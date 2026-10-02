¿Qué pasó realmente entre ellos? Detalles de la salida de Cristiano Ronaldo de la selección

Cristiano Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, han llegado a un punto de ruptura. El reconocido insider Fabrizio Romano ha revelado los motivos por los que la estrella lusa abandonó la concentración.

Según las fuentes, el jugador de 41 años se sintió profundamente dolido por las acciones del técnico, considerándolas una traición personal.

30 minutos de calentamiento y una promesa rota

Los detalles compartidos por Fabrizio Romano fueron publicados por The Touchline :

«Cristiano Ronaldo está muy decepcionado. Se siente traicionado por Jorge Jesus. El entrenador lo puso a calentar durante 30 minutos, pero no le dio minutos en el campo. Ronaldo habló con Jesus, quien prometió disculparse públicamente, pero no cumplió su palabra. Al contrario, insistió en que él es el único que decide la alineación. En ese momento, su relación se rompió por completo y Ronaldo abandonó la concentración», señala el insider.

¿Qué sigue ahora?

Romano añade que el ambiente en la selección es extremadamente tenso. Ahora, la decisión final recae en el propio Ronaldo. Se espera que el técnico Jorge Jesus también haga una declaración pública sobre lo sucedido en los próximos días.

Como contexto, la selección de Portugal, envuelta en polémicas, se prepara para un duro desafío: el 4 de octubre se enfrentará a Noruega en casa.