En Francia, la nueva temporada de fútbol comenzó con una inesperada decepción para el estelar club parisino, campeón vigente de la Ligue 1, el «PSG» que perdió 0-1 ante el Lens y dejó escapar el primer trofeo de la temporada en la Supercopa disputada en el estadio Bollaert-Delelis, mientras el rival jugó con diez hombres durante más de 50 minutos.

Al término del encuentro, el entrenador del PSG, Luis Enrique, compareció ante los periodistas y afirmó claramente que estaba satisfecho con el rendimiento de su equipo, aunque el resultado había sido totalmente injusto.

«Merecíamos más, pero nos faltó contundencia en el último tercio»

El técnico español, al referirse al dominio absoluto de su equipo y a las ocasiones generadas, declaró:

«Nos faltó contundencia en el último tercio. En mi opinión, el ritmo del partido y las ocasiones creadas fueron muy positivos. Estoy muy satisfecho con lo que vi durante todo el encuentro, especialmente en la primera parte. En comparación con nuestros últimos partidos, este fue el encuentro en el que el Lens generó menos ocasiones peligrosas contra nosotros. Por supuesto, no estoy satisfecho con el resultado final, pero merecíamos ganar y algo más. Sin embargo, debo felicitar al Lens: ganó y jugó con su intensidad habitual».

«El Lens no fue superior a nosotros en ningún aspecto»

Ante la pregunta directa sobre en qué faceta había sido mejor el rival que los parisinos, Luis Enrique respondió con firmeza y sangre fría:

Control absoluto: «¿En qué aspectos fue mejor el Lens? ¡En ninguno! En mi opinión, fuimos claramente superiores. Es normal: estamos más acostumbrados a este tipo de finales. Pero, teniendo en cuenta el ambiente del estadio y todo lo que hizo el rival, defendieron muy bien y con mucho orden»;

Las ocasiones de Dembélé y Mendes: «Controlamos completamente el partido. Necesitábamos ocasiones de gol más claras, y Ousmane Dembélé y Nuno Mendes tuvieron muy buenas oportunidades. Jugamos un partido muy bueno, pero sencillamente no tuvimos suerte».

A pesar de la derrota, el técnico parisino destacó que su equipo estaba en el camino correcto y anunció que centrará toda su atención en el campeonato nacional y en los próximos compromisos oficiales en el escenario europeo.

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