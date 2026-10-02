Roberto Mancini comenta el caso del Manchester City

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Roberto Mancini comenta el caso del Manchester City

El exentrenador del Manchester City, Roberto Mancini, se ha pronunciado con firmeza sobre las acusaciones de irregularidades financieras contra el club inglés, subrayando que los problemas legales actuales no son su responsabilidad personal. Según ESPN, aunque el técnico italiano llevó a los «Citizens» a ganar su primer título de la Premier League, hoy intenta distanciarse de los problemas que atraviesa el club. Así lo informa Goal.com .

Mancini, quien actualmente dirige a la selección nacional de Italia, trabajó en el Manchester City entre 2009 y 2013. Este periodo está en el centro de una investigación exhaustiva después de que la Premier League confirmara que el club presentó informes financieros inexactos. Sin embargo, en una rueda de prensa previa al partido contra Francia en la Nations League, el experimentado entrenador declaró que no le preocupa que esta situación dañe su reputación.

Contratos sospechosos e investigaciones financieras

La controversia en torno al nombre de Mancini se remonta a los documentos filtrados por Der Spiegel en 2018. Según estos, aunque el entrenador recibía oficialmente un salario anual de 1,45 millones de libras esterlinas del Manchester City, se sospecha que recibió una cantidad equivalente como consultor para el club Al Jazira, con sede en Abu Dabi.

Según The Telegraph, a través de este esquema, el club habría logrado evadir aproximadamente 12 millones de libras esterlinas en impuestos y cargas sociales. Este caso se considera un pago de salario a través de estructuras offshore para eludir las normas del fair play financiero.

Respuesta y posición del entrenador

No obstante, Roberto Mancini ha rechazado estas acusaciones, trasladando toda la responsabilidad legal y financiera directamente al club. En una rueda de prensa en Bursa, Turquía, sin negar la existencia de contratos conjuntos, afirmó claramente que se trata de un problema del club y no suyo.

«No es algo que me preocupe. Desafortunadamente, es un problema del City», enfatizó el experimentado técnico en sus declaraciones en redes sociales. De este modo, mientras el Manchester City enfrenta las acusaciones y procesos judiciales más graves de su historia, el exentrenador del equipo sigue insistiendo en que es totalmente ajeno a este conflicto.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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