Los vuelos espaciales de larga duración plantean nuevos riesgos para la salud

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Los vuelos espaciales de larga duración plantean nuevos riesgos para la salud

Las ambiciones de la humanidad en la exploración espacial se enfrentan a un nuevo y grave problema médico. Según los resultados de un estudio publicado en la revista científica Mayo Clinic Proceedings, se ha determinado que los astronautas que pasan más de 90 días en el espacio tienen un mayor riesgo de sufrir fracturas de cadera tras regresar a la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa .

Dado que el número de personas que han viajado al espacio es relativamente pequeño, los científicos utilizaron un método de modelado probabilístico bayesiano para analizar estos datos. El estudio demostró que, aunque la tasa general de lesiones entre los astronautas no aumentó, los participantes en misiones de más de tres meses presentan una mayor incidencia de fracturas de cadera en comparación con quienes realizaron vuelos cortos o personas que nunca han estado en el espacio.

Además, este tipo de fracturas ocurre en los astronautas a una edad mucho más temprana que en la población general. Según los expertos, esto indica que la pérdida de masa ósea durante un vuelo espacial conlleva consecuencias negativas a largo plazo.

El impacto de la microgravedad en el sistema óseo

La microgravedad se señala como la causa principal de estos cambios. En el espacio, los huesos y músculos experimentan una carga significativamente menor que en la Tierra, por lo que el organismo comienza a adaptarse a las nuevas condiciones. Como resultado, la masa ósea disminuye y la estructura del tejido óseo se altera.

El problema principal es que el ser humano generalmente no nota la pérdida de tejido óseo a tiempo. Al regresar a la Tierra, un astronauta puede sentirse completamente recuperado y retomar actividades físicas intensas, a pesar de que la resistencia de sus huesos aún no ha vuelto a los niveles previos al vuelo.

Perspectivas para futuras misiones espaciales de larga duración

Estos resultados científicos son fundamentales para la planificación de futuras expediciones espaciales de larga duración. Actualmente, la NASA prepara misiones de más de seis meses, hábitats lunares bajo el programa Artemis y, a largo plazo, expediciones tripuladas a Marte.

En este sentido, los investigadores destacan la necesidad de fortalecer el control sobre el estado óseo de los astronautas. Además de la evaluación estándar de la densidad mineral ósea mediante absorciometría de rayos X, la NASA utiliza actualmente la tomografía computarizada cuantitativa antes y después de los vuelos espaciales. Este método permite una evaluación detallada del estado de áreas óseas específicas y su proceso de recuperación.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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