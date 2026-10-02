Apple refuerza la seguridad de macOS ante los riesgos de la IA

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Apple refuerza la seguridad de macOS ante los riesgos de la IA

Apple ha anunciado la introducción de controles de seguridad adicionales en torno a la función « Full Disk Access » del sistema operativo macOS. Esta decisión se tomó en el contexto de la creciente popularidad de los agentes de IA y el aumento drástico de los riesgos de seguridad asociados. Diseñada originalmente para el correcto funcionamiento de las copias de seguridad, esta función ahora enfrentará restricciones más estrictas para garantizar la privacidad. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Según ixbt.com, pocos días antes de que se anunciaran estos cambios, un periodista afirmó que la aplicación Muse de Meta para Mac había leído sus mensajes privados. Aunque Meta negó esta afirmación, el incidente provocó un amplio debate entre los usuarios. Además, la revista Wired descubrió que una vulnerabilidad en la versión para Mac de la aplicación ChatGPT podría permitir a los hackers acceder a información confidencial.

Agentes de IA y amenazas de seguridad

Los agentes de IA modernos permiten a los usuarios acceder de forma más amplia a sus archivos, mensajes y otros datos personales mientras utilizan el ordenador. Sin embargo, estas capacidades se implementan mediante la modificación de la configuración del sistema. Por ejemplo, la aplicación Muse permite a los usuarios activar voluntariamente la función « Full Disk Access ».

En un comunicado para desarrolladores, Apple señaló que algunos desarrolladores están utilizando esta capacidad de una manera que pone en riesgo a los usuarios. Como resultado, todos los datos del sistema podrían quedar expuestos sin el pleno conocimiento del usuario. La empresa declaró que se tomarán medidas más estrictas en el futuro para evitar tales situaciones.

Nuevos mecanismos de control

Según las nuevas reglas, Apple introducirá mecanismos de control que garanticen que los usuarios que deseen otorgar un nivel de acceso tan extraordinario a una aplicación solo puedan hacerlo mediante acciones muy claras y meditadas. Esto ayudará al usuario a tomar una decisión consciente sobre la seguridad de sus datos.

Los representantes de la empresa señalaron que, a medida que los agentes de IA se vuelvan más inteligentes y autónomos, los riesgos asociados con este tipo de permisos aumentarán significativamente. Por lo tanto, resolver este problema es una de las tareas más importantes actualmente, y Apple sigue comprometida con la protección de la privacidad de sus usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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