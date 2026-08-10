Manchester City cierra su gira asiática con una victoria ante el Atlético de Madrid

El Manchester City, dirigido por Enzo Maresca, logró una remontada y venció por 3-1 al Atlético de Madrid en el último partido de su gira asiática de pretemporada en Seúl. Aunque el club inglés comenzó por detrás en el marcador en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl, logró cambiar el rumbo del partido gracias a una gran segunda parte. Así lo informa Goal.com informa .

En la primera mitad, el joven futbolista del conjunto madrileño Jorge Domínguez, de 16 años, marcó y puso a su equipo por delante. Sin embargo, tras el descanso, los Citizens saltaron al campo con una actitud completamente distinta. Aprovecharon los espacios en la defensa rival y tomaron el control del encuentro.

El doblete de Omar Marmoush allana el camino hacia la victoria

El delantero egipcio Omar Marmoush marcó dos goles en apenas tres minutos de la segunda parte y decidió el destino del partido. Tras recibir asistencias de Antoine Semenyo, el atacante encontró la red y permitió que su equipo se adelantara en el marcador. En el tiempo añadido, Rayan Aït-Nouri sentenció el encuentro tras un pase de Divin Mubama y estableció el resultado final.

En una entrevista con los medios oficiales del club, Omar Marmoush habló sobre el partido. Reconoció que no había sabido aprovechar las ocasiones de la primera parte y explicó que, tras el descanso, centró toda su atención en ocupar la posición correcta. Según sus palabras, las exigencias del entrenador y la ayuda de sus compañeros le permitieron estar en el lugar adecuado en los momentos clave.

El proceso de adaptación bajo las órdenes del nuevo entrenador

Tras la etapa de Pep Guardiola, los futbolistas del Manchester City trabajan actualmente para adaptarse al sistema táctico de Enzo Maresca. Según Marmoush, pasar de un sistema construido durante diez años a nuevas exigencias no está siendo fácil, pero el equipo asimila poco a poco las ideas del entrenador. Además, la concentración de verano resultó muy provechosa.

El apoyo de los aficionados durante la gira asiática y la cultura coreana dejaron una impresión muy cálida en el equipo. El delantero también señaló que los importantes cambios experimentados en su vida familiar durante las vacaciones de verano habían influido positivamente en su estado de ánimo.

Con esta victoria, el Manchester City termina la preparación de pretemporada con buenas sensaciones y centra ahora toda su atención en su próximo partido oficial, el Community Shield contra el Arsenal.