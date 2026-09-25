Stale Solbakken preocupado por la condición física de Erling Haaland

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Stale Solbakken preocupado por la condición física de Erling Haaland

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, ha informado que la estrella del Manchester City, Erling Haaland, está bajo una carga de trabajo excesiva y que pronto necesitará descanso. El técnico, que anunció la convocatoria para los próximos partidos de la UEFA Nations League, no ocultó sus serias preocupaciones sobre el estado físico y mental del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

Según reportes de ixbt.com y otras fuentes deportivas internacionales, el calendario de la presente temporada es extremadamente apretado, lo cual está afectando la condición general de los futbolistas. Erling Haaland admitió abiertamente en su canal personal de YouTube que la falta de concentraciones y preparación tradicional durante la larga pausa tras la Copa del Mundo le causó dificultades psicológicas.

Una reunión importante entre entrenadores

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, viajó a Inglaterra para reunirse con el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, con el objetivo de proteger a su estrella. Ambas partes discutieron detalladamente cómo reducir la carga de trabajo del delantero esta temporada y preservar su salud.

Durante el encuentro, ambos técnicos coincidieron en la necesidad de ofrecer al jugador descansos estratégicos en el futuro. En particular, se planeó crear oportunidades para que Erling Haaland descanse durante los partidos de la League Cup.

Los meses de invierno, un periodo decisivo

Stale Solbakken destaca que se espera que el final del año y el inicio del invierno sean los meses más difíciles y exigentes para el delantero. Por ello, la cooperación y el entendimiento entre el club y la selección nacional son fundamentales.

"Noviembre, diciembre y enero son los meses en los que necesita descansar", declaró el seleccionador noruego. El técnico añadió que, aunque actualmente el estado de forma del jugador es bueno, será obligatorio darle un respiro en algún momento de la temporada.

El calendario apretado y sus consecuencias

Se sabe que, debido a las festividades y los cambios en el calendario tras la Copa del Mundo, el delantero de 26 años tuvo poco más de cuatro semanas de vacaciones y regresó al club de Manchester el 11 de agosto. Según sus palabras, es la primera vez en su carrera que tuvo que afrontar partidos oficiales sin una preparación de pretemporada tradicional.

La excesiva densidad del calendario del fútbol moderno amenaza seriamente la salud de los jugadores. Por esta razón, el cuerpo técnico ha comenzado a tomar medidas preventivas para proteger a Erling Haaland de lesiones y asegurar su rendimiento constante en la fase decisiva de la temporada.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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