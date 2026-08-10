La Juventus está cerca de cerrar el fichaje de Jhon Lucumí

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La Juventus está cerca de cerrar el fichaje de Jhon Lucumí

La Juventus italiana está muy activa en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantilla. Según GOAL.com, el gigante de Turín está muy cerca de incorporar al defensa colombiano del Bologna, Jhon Lucumí, y las negociaciones entre ambas partes han entrado en su fase final. Así lo informa Goal.com.

Condiciones del contrato y detalles financieros

El jugador ya ha alcanzado un acuerdo completo sobre su contrato personal. Jhon Lucumí firmaría con la Juventus un vínculo de cinco años con un salario anual aproximado de 2,5 millones de euros. Solo quedarían por resolver algunos pequeños detalles para formalizar el acuerdo entre las partes.

En las negociaciones con el Bologna, actualmente solo se contemplan pagos en efectivo. El club turinés había intentado anteriormente incluir en la operación a sus jugadores Fabio Miretti y Juan David Cabal para reducir el precio del fichaje, pero el Bologna rechazó la propuesta. La opción del neerlandés Teun Koopmeiners también sigue siendo principalmente hipotética debido a su elevado salario.

El papel del defensa en el equipo

La Juventus está dispuesta ahora a acercarse a las exigencias del Bologna con una oferta de 20 millones de euros garantizados más bonus fáciles de alcanzar. Según el acuerdo previsto, el fichaje se completaría únicamente mediante un pago en efectivo, sin incluir a otros futbolistas, y podría cerrarse en las próximas horas.

Los especialistas y el cuerpo técnico consideran a Jhon Lucumí el candidato ideal para la línea defensiva. Su buen manejo con la pierna izquierda, su rapidez en los duelos, su agresividad en el marcaje individual y su capacidad para iniciar los ataques han llamado la atención del entrenador. El liderazgo y el carácter del defensa colombiano también han desempeñado un papel importante en la operación.

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