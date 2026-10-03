83 personas bajo un mismo techo: una familia inusual en la India sorprende a todos

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83 personas bajo un mismo techo: una familia inusual en la India sorprende a todos

En el pueblo indio de Kurlapalli, una enorme familia de 83 personas vive en armonía bajo un mismo techo. La familia Nagappa, que une a seis generaciones, incluye a 6 suegras, 14 nueras, cerca de 20 niños y otros parientes.

La familia está dirigida por dos ancianos. Tanto las tareas diarias como los trabajos agrícolas se distribuyen entre los miembros. Cada mañana se reúnen para decidir quién será responsable de las labores domésticas y quién trabajará en el campo.

Uno de los aspectos más notables de esta gran familia es que los alimentos se preparan en una cocina común para todos. La mayor parte de los ingresos proviene de la agricultura en casi 50 hectáreas de tierra.

Alimentar a una familia tan grande no es fácil. Especialmente en los días festivos, la mesa se extiende aún más: para una sola comida, se pueden sacrificar tres ovejas grandes y varios pollos. En un momento en que muchas familias prefieren vivir por separado en hogares pequeños, la familia Nagappa en la India sigue siendo uno de los ejemplos más inusuales de las tradiciones familiares multigeneracionales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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