Xiaomi presenta la nueva generación de su alisador de cabello

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha lanzado la segunda generación de su peine alisador inalámbrico, llamado Mijia Wireless Hair Straightener 2. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo incluye una autonomía significativamente mejorada, capacidades de carga optimizadas y un sistema de calefacción actualizado, todo por un precio de solo 45 dólares. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El enfoque principal se centró en aumentar la autonomía del dispositivo. Los ingenieros de Xiaomi lograron aumentar la capacidad de la batería en un 56 %, lo que permite al peine funcionar de forma continua hasta 70 minutos sin estar conectado a una toma de corriente. Esta solución brinda una gran comodidad a los usuarios que disfrutan viajar o que están en constante movimiento.

Capacidades técnicas y seguridad

Para cargar el dispositivo se utiliza un puerto USB-C y admite una potencia de 5 V y 3 A. Como resultado, los usuarios pueden cargar el peine no solo con un adaptador de red estándar, sino también con fuentes de alimentación externas compatibles, como powerbanks. El proceso de calentamiento se realiza mediante una película PI especial, ofreciendo a los usuarios tres modos de temperatura: 160, 180 y 200 grados Celsius.

Una pantalla integrada en el cuerpo del dispositivo muestra la temperatura actual, el nivel de carga de la batería y el estado del dispositivo. Para mantener una temperatura estable, se ha instalado un controlador NTC que, según los datos, mide la temperatura y ajusta el nivel de calentamiento hasta 500 veces por segundo si es necesario.

Diseño y comodidades

También se han realizado cambios en el diseño del nuevo modelo, aumentando el número de dientes a 52. Además, el fabricante informó que el sistema de ionización integrado genera un total de 37 millones de iones positivos y negativos, es decir, 18 millones de iones positivos y 19 millones de iones negativos. Esto ayuda a reducir la electricidad estática y a disciplinar el cabello.

Para garantizar la seguridad durante el uso, la carcasa cuenta con un doble aislamiento térmico que protege contra el sobrecalentamiento. El dispositivo pesa 330 gramos y sus dimensiones son de 206,5 × 47 × 46,5 milímetros. Se ha previsto un mecanismo de bloqueo independiente para evitar que se encienda accidentalmente durante el transporte en el equipaje.

El Mijia Wireless Hair Straightener 2 se ofrece en el mercado en colores dorado y violeta. El paquete incluye el peine, un cable USB y una funda especial para guardarlo, lo que hace que el uso diario sea aún más cómodo.