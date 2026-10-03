Se planea la construcción del edificio más alto del mundo de mil metros en Arabia Saudita

En Arabia Saudita, la construcción de la Jeddah Tower continúa en la ciudad de Yeda. Se planea que la altura del rascacielos supere los 1 000 metros.

Si el proyecto se completa según lo planeado, la Jeddah Tower será casi 200 metros más alta que el edificio más alto del mundo actual, el Burj Khalifa en Dubái.

Se planea que la Jeddah Tower albergue oficinas, un hotel, residencias y espacios comerciales. También se prevé que el edificio cuente con una de las plataformas de observación más altas del mundo.

Burj Khalifa — 828 metros

Jeddah Tower — más de 1 000 metros

Una vez finalizada la construcción, la Jeddah Tower podría convertirse en el primer rascacielos del mundo en superar el límite de 1 kilómetro de altura. La puesta en servicio del edificio está prevista para 2028.