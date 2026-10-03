Apple toma una medida arriesgada: se prohibirá a los agentes de IA leer archivos

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Apple toma una medida arriesgada: se prohibirá a los agentes de IA leer archivos

La corporación estadounidense Apple ha anunciado cambios importantes en su sistema operativo macOS con el fin de reforzar la seguridad de los datos en sus ordenadores. El nuevo mecanismo tiene como objetivo alertar a los usuarios cuando agentes de inteligencia artificial (IA) de terceros soliciten acceso a todos los archivos personales y correspondencia del dispositivo.

Recientemente, la capacidad de los agentes de IA para actuar de forma autónoma ha aumentado, lo que incrementa drásticamente las amenazas a la privacidad y la seguridad digital de los usuarios.

¿Cuál es el riesgo de eludir la protección?

Actualmente, Apple ofrece a los desarrolladores de aplicaciones una serie de sistemas que protegen los datos personales. Sin embargo, algunas aplicaciones utilizan funciones especiales de macOS para funcionar plenamente:

  • El riesgo de abrir todos los archivos: Esta función elude las principales barreras de protección del sistema, permitiendo a los desarrolladores y a los agentes de IA ver todos los datos almacenados en el portátil.

  • El riesgo de un control total: En este caso, los correos electrónicos, los mensajes de aplicaciones de mensajería, los documentos del disco y el historial del navegador pueden quedar bajo el control de la inteligencia artificial.

«En un momento en que los agentes de inteligencia artificial son cada vez más hábiles y autónomos, los riesgos asociados con un acceso tan amplio aumentan considerablemente. Los usuarios deben comprender claramente las posibles consecuencias antes de otorgar dicho permiso», declaró Apple en un comunicado oficial.

Trump, Musk y Silicon Valley: Medidas para mantener el control

En los últimos meses, la posibilidad de que los modelos de IA autónomos se salgan de control se ha convertido en uno de los temas más debatidos en todo el mundo:

  • Anthropic El director ejecutivo Dario Amodei propuso ralentizar el modelado para no perder el control, un llamamiento apoyado por xAI el fundador Elon Musk.

  • A finales de septiembre, se firmó un acuerdo importante en una reunión clave en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump.

  • Donald Trump y los directivos de Google, Anthropic, OpenAI, xAI y Meta se comprometieron oficialmente a reforzar la seguridad interna y las medidas de control sobre los modelos de IA.

Las restricciones introducidas por Apple en macOS son el siguiente paso práctico de estas iniciativas globales de seguridad.

ApplemacOSInteligencia ArtificialDonald TrumpCiberseguridad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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