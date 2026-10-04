El flagship Huawei Mate 90 Pro Max y las capacidades del nuevo Kirin 9050 Pro a prueba

El próximo flagship de Huawei, el Mate 90 Pro Max, y su corazón, el nuevo procesador Kirin 9050 Pro, han sido sometidos a una serie de pruebas por expertos independientes. Según ixbt.com, este dispositivo ha demostrado su capacidad para competir seriamente con los chips de Qualcomm, MediaTek y Apple, que actualmente lideran el mercado de tecnologías móviles. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según la fuente analítica GeekBay, el procesador de nueva generación tiene una superioridad significativa respecto a su predecesor. En particular, en ciertos escenarios de juegos exigentes, el dispositivo se ha acercado al rendimiento de los flagships modernos e incluso los ha superado en algunos aspectos.

Tecnología y arquitectura innovadoras

El chip Kirin 9050 Pro fue desarrollado por Huawei y es el primer SoC basado en una tecnología avanzada llamada «LogicFolding». Este enfoque permite apilar verticalmente varias capas de silicio activas. Como resultado, se aumenta significativamente la densidad de transistores sin incrementar proporcionalmente el área total del cristal.

El procesador incluye una CPU de 9 núcleos que admite 16 hilos. Los núcleos de cálculo están divididos en cuatro clústeres, que incluyen un núcleo ultra potente, dos núcleos de rendimiento, cuatro núcleos de eficiencia energética y dos núcleos de consumo ultra bajo. Según los datos proporcionados por Huawei, el rendimiento de la CPU multinúcleo ha aumentado un 23 %, las capacidades gráficas un 40 % y la velocidad de la NPU para tareas de AI ha subido un 140 %. La velocidad general del dispositivo ha aumentado un 31 %.

Pruebas en juegos y capacidades gráficas

En el popular juego Genshin Impact, el Mate 90 Pro Max mantuvo una alta tasa de cuadros estable con una resolución de 890p y un consumo medio de 4,2 W. Según GeekBay, en este escenario, el smartphone mostró una mayor eficiencia que algunos dispositivos con chips Snapdragon, acercándose a los modelos avanzados con procesadores Apple. En el juego Wuthering Waves, la tasa de cuadros también aumentó respecto a la generación anterior, mientras que el consumo de energía disminuyó, lo que demuestra la mejora en la eficiencia general de la plataforma.

Los mejores resultados se observan en juegos optimizados para HarmonyOS. Si la aplicación no está adaptada a la plataforma y se ejecuta a través de una capa de traducción, parte de los recursos se dedica a la conversión de comandos, lo que reduce la eficiencia. Al mismo tiempo, Huawei ha añadido tecnologías de AI que utilizan la NPU y la GPU para el escalado de imágenes, ray tracing por hardware mejorado y un HDR inteligente que amplía el rango dinámico incluso en juegos que no soportan HDR nativamente.

Capacidad de la batería y autonomía

Junto con el aumento del rendimiento, la autonomía del smartphone también ha mejorado. El Mate 90 Pro Max viene equipado con una batería de 6800 mAh en lugar de los 6000 mAh anteriores. Según los resultados de las pruebas realizadas por GeekBay, el dispositivo pudo funcionar durante 9 horas y 56 minutos sin carga, lo que supone 1 hora y 42 minutos más que el modelo anterior.