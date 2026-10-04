La salida de Ronaldo le cuesta caro a Portugal: ¡perdió 2 millones de seguidores!

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La salida de Ronaldo le cuesta caro a Portugal: ¡perdió 2 millones de seguidores!

El conflicto entre el entrenador Jorge Jesus y el legendario delantero Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal ha golpeado duramente su presencia en los medios. Tras la salida de la estrella, la página oficial del equipo perdió más de 2 millones de seguidores en pocos días.

La despedida del veterano de 41 años de la selección nacional provocó una ola de descontento entre los aficionados.

Caída drástica en las estadísticas: «El efecto Ronaldo»

Los medios y observadores de redes sociales señalan una diferencia abismal en las cifras:

  • Antes del conflicto, la cuenta oficial de la selección de Portugal era seguida por más de 25 millones de seguidores.

  • Al 3 de octubre, el número de suscriptores en la página cayó a 22,9 millones. En poco tiempo, más de 2,1 millones de usuarios abandonaron la cuenta.

Primera victoria sin Ronaldo y el pleno de victorias de Jesus

A pesar de las pérdidas mediáticas, los resultados en el campo favorecen por ahora al técnico Jorge Jesus:

  • Cristiano Ronaldoausente, los portugueses vencieron 4-2 a la selección de Dinamarca como visitantes en su primer partido.

  • Bajo la dirección de Jesus, el equipo ha ganado los 3 partidos disputados y lidera su grupo con 9 puntos.

  • Los portugueses jugarán su próximo partido oficial el 4 de octubre en casa contra Noruega.

Aunque la salida de Ronaldo no ha afectado el rendimiento deportivo de la selección, demuestra que su popularidad global y potencial de marketing han sufrido un duro golpe.

Cristiano RonaldoJorge JesusSelección de PortugalEfecto RonaldoFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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