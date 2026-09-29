Lamine Yamal revela su conversación con Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

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Lamine Yamal revela su conversación con Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

La estrella de la selección de España y del FC Barcelona, Lamine Yamal, reveló los detalles de su emotiva conversación con Lionel Messi tras la final de la Copa del Mundo 2026. En una entrevista con The Guardian, el prodigio de 19 años contó qué le dijo a la leyenda argentina tras la victoria. Este encuentro no solo dio el título a España, sino que se convirtió en el símbolo del relevo generacional en el fútbol mundial, informa Goal.com. informa .

Cabe recordar que la final del torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, fue muy disputada. En un desenlace dramático, un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga dio la victoria a España. Este triunfo confirma a Yamal como el joven talento más brillante del mundo. Por otro lado, esta derrota marca un triste final para la carrera internacional de Lionel Messi, de 39 años.

Las escenas en el campo tras el partido captaron la atención mundial: por un lado, un Messi desconsolado, y por otro, un Yamal eufórico. En medio de la celebración, el canterano del FC Barcelona se acercó a la leyenda para un intercambio sincero. Según Yamal, quería reconocer el lugar único del veterano en la historia del deporte.

Gratitud sincera y palabras conmovedoras

El joven extremo destacó que su gesto no fue un espectáculo para las cámaras. Actuó por pura emoción, sin buscar la atención de los espectadores. "Le agradecí por todo lo que le ha dado al fútbol," explicó Lamine Yamal a The Guardian. Añadió que este paso nació de una necesidad interna y no por una simple foto.

Durante la charla, se recordó la famosa foto que se convirtió en meme de internet. La imagen de archivo de Lionel Messi bañando a un bebé Lamine se volvió parte del folclore futbolístico. Sin embargo, Yamal admitió que al principio se oponía a que la foto se hiciera pública y le pidió a su padre que la borrara.

El extremo explicó que en aquel momento quería evitar comparaciones excesivas y presiones. "No quería ser Messi, solo quería ser Lamine," afirma. El jugador subrayó que su objetivo era forjar su propio camino y alcanzar la cima con su propio esfuerzo. Ahora, tras lograr su meta y ser campeón del mundo, se ha consolidado entre los mejores jugadores del planeta.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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