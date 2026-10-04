Bruno Fernandes no se queda callado: la salida de Ronaldo y los secretos del equipo revelados

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Bruno Fernandes no se queda callado: la salida de Ronaldo y los secretos del equipo revelados

El capitán de la selección nacional de Portugal, Bruno Fernandes, antes del crucial encuentro contra Noruega en la 4ª jornada de la Liga de Naciones Cristiano Ronaldoreaccionó al revuelo sobre su salida del equipo. El capitán pidió a todos que dejen de dividirse y mantengan el respeto por la legendaria estrella.

En una entrevista con el famoso diario portugués A Bola Fernandes reveló detalles sobre el ambiente dentro de la selección, su conversación personal con Ronaldo y las tensiones surgidas.

«Hablé con Cristiano»: La sincera confesión del capitán

Bruno Fernandes Cristiano Ronaldodestacó que nada puede cambiar su lugar en el fútbol nacional:

  • Estatus eterno: «Pase lo que pase, Cristiano Ronaldo seguirá siendo el símbolo eterno de Portugal, de la selección, del fútbol portugués y de nuestro país. No es solo uno de los mejores jugadores de la historia, sino una persona que ocupa un lugar profundo en el corazón de cada portugués», dijo Fernandes.

  • Conversación personal: El capitán indicó que habló personalmente con Ronaldo y que sus servicios deben estar por encima de cualquier decisión controvertida.

¿Hay división en el equipo?

El capitán también respondió claramente a los rumores sobre supuestos clanes que circulan en los medios:

  • «Asunto de familia»: Subrayó que toda familia resuelve sus problemas a puerta cerrada y que la selección debe seguir ese camino. No hay divisiones en grupos dentro del equipo.

  • Enfoque en el campo: Para ignorar la presión externa, los jugadores pasan su tiempo libre juntos relajándose y jugando a las cartas.

«Pido a nuestro pueblo que no se divida, sino que trate a todos los participantes de la situación con respeto. Krish ha sido y seguirá siendo nuestro icono», concluyó Bruno.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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