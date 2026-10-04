Gran sensación en Pekín: ¡Kamilla Rakhimova derrota a la número 26 del mundo!

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Gran sensación en Pekín: ¡Kamilla Rakhimova derrota a la número 26 del mundo!

Una gran sensación se registró en la segunda ronda del prestigioso torneo WTA 1000 que se celebra en la capital china, Pekín. La tenista de 25 años que representa a Uzbekistán, Kamilla Rakhimova, logró una victoria de carácter ante su famosa rival canadiense, Leyla Fernandez, quien ocupa el puesto 26 del ranking mundial.

Según la información proporcionada por Sports.kz, el encuentro en pista duró 2 horas y 33 minutos y terminó con la victoria de Rakhimova, quien mostró gran frialdad en los momentos decisivos — 6:2, 4:6, 6:3.

Dos horas y media de drama y superioridad en números

Tras tomar la iniciativa en el primer set, Rakhimova no dejó casi opciones a su rival, imponiéndose por 6:2. Aunque Fernandez equilibró el marcador en el segundo set, en el tercer y definitivo set, la deportista uzbeka se llevó la victoria gracias a golpes precisos y una defensa sólida:

  • Puntos de quiebre: Rakhimova convirtió 5 de sus 11 oportunidades de quiebre durante el partido. Fernandez, por su parte, solo tuvo éxito en 2 de sus 4 oportunidades.

  • Segundo servicio: Kamilla ganó el 63 por ciento de los puntos con su segundo servicio, mientras que la tenista canadiense registró solo un 35 por ciento.

Otro gran desafío en dieciseisavos de final

Gracias a esta victoria, Kamilla Rakhimova, número 76 del ranking WTA, se clasificó para la tercera ronda (dieciseisavos de final) de la competición.

En la siguiente ronda, se enfrentará a la representante estadounidense, número 13 del ranking mundial, Iva Jovic . La ganadora de este duelo avanzará a la cuarta ronda (octavos de final) del torneo China Open.

Kamilla RakhimovaLeyla FernandezChina OpenPekínTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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