España vence a la República Checa por 3-1

En la fase de grupos de la Liga de Naciones, el encuentro entre las selecciones de España y la República Checa terminó con una victoria española por 3-1. Los españoles comenzaron el partido con intensidad, abriendo el marcador en el minuto 6 gracias a Lamine Yamal.

En el minuto 35, Rodri anotó el segundo gol de España. De esta manera, al llegar al descanso, los españoles lideraban por 2-0.

Tras la pausa, la República Checa recortó distancias. Jiří Sláma marcó en el minuto 69, dando a su equipo la oportunidad de volver al partido.

Sin embargo, en el minuto 85, la República Checa perdió a un jugador. Tras la tarjeta roja recibida por Ladislav Krejčí, los checos jugaron el resto del encuentro con un hombre menos.

España anotó otro gol en el minuto 89. Mikel Merino batió la portería rival, sellando la victoria de su equipo por 3-1.

Las estadísticas también reflejaron la superioridad española. España realizó 16 disparos, 9 de ellos a puerta. La República Checa efectuó 4 disparos, 3 de ellos a puerta.

España tuvo un 63 % de posesión, mientras que la República Checa registró un 37 %. Los españoles completaron 742 pases con un 93 % de precisión. Los jugadores checos realizaron 288 pases con un 82 % de acierto.

España cometió 11 faltas y la República Checa 13. España recibió 1 tarjeta amarilla, mientras que los jugadores checos recibieron 5 tarjetas amarillas y 1 roja. En cuanto a los saques de esquina, España dominó por 5-0.