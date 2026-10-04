Broadcom entra en competencia con NVIDIA en el mercado de la IA

En una era donde las tecnologías de IA evolucionan rápidamente, la lucha por el liderazgo en el mercado se intensifica. Aunque NVIDIA ha sido reconocida recientemente como el líder indiscutible en este campo, ha surgido un competidor serio capaz de desafiar su monopolio. Según ixbt.com, Broadcom ha llegado a un acuerdo con el gigante surcoreano Samsung sobre los precios de los chips de memoria, igualando las condiciones de NVIDIA. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Es bien sabido que la producción de procesadores de IA modernos requiere enormes volúmenes de recursos de memoria especializados. Tales precios preferenciales no son fáciles de obtener. Esto indica que Broadcom planea vender masivamente sus productos en un futuro cercano, incluyendo sus chips TPU (procesadores de IA) personalizados. Obtener condiciones tan favorables de los proveedores de memoria es señal de pedidos a gran escala en el mercado.

Asociación importante con Anthropic

Entre los principales clientes de Broadcom se encuentra la famosa empresa Anthropic en el sector de la IA. Según las previsiones de los expertos, se espera que Anthropic se convierta en el mayor cliente de Broadcom para 2027. Esta empresa planea expandir sus capacidades de cómputo basadas en los chips TPU producidos por Broadcom.

Según los planes, Anthropic tiene la intención de implementar capacidades de cómputo equivalentes a 5 GW en 2027. Para 2028, se prevé que esta cifra se duplique hasta alcanzar los 10 GW. Para crear una infraestructura de tal magnitud, Broadcom deberá maximizar sus capacidades de producción apoyándose en los chips obtenidos de Samsung.

Estos procesos muestran que el mercado global de IA está experimentando cambios drásticos en la política de precios y las cadenas de suministro. Junto a NVIDIA, Broadcom se convierte en uno de los actores clave, intensificando la competencia entre los gigantes tecnológicos. Esto podría allanar el camino para soluciones de IA más avanzadas y asequibles en el futuro.