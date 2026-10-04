España derrota a la República Checa en la Liga de Naciones

En un partido correspondiente a la UEFA Nations League, la selección de España recibió a la República Checa en casa y logró una victoria contundente. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó el encuentro, sellando un triunfo por 3-1 y manteniendo su racha invicta en el grupo. El duelo, disputado en el estadio de Oviedo, estuvo bajo el control total de los locales. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, España buscó sentenciar el partido desde el inicio. Apenas al minuto 6, tras una excelente asistencia de Dani Olmo, el joven talento Lamine Yamal batió la portería rival para abrir el marcador. Dominando desde los primeros compases, los españoles apenas permitieron que los checos tocaran el balón.

Superioridad táctica y gol de Rodri

Antes del descanso, España volvió a demostrar su superioridad. Con el control total en el mediocampo, los locales anotaron el segundo gol al minuto 35. Rodri, destacando como siempre por su precisión, marcó con un gran disparo para poner el 2-0 antes de irse al vestuario.

En la segunda parte, aunque España bajó ligeramente la intensidad, mantuvo el control del ritmo de juego. Sin embargo, en el minuto 69, los checos recortaron distancias inesperadamente con un gol preciso de Jirí Sláma, poniendo el 2-1 y devolviendo algo de intriga al encuentro.

Sentencia y victoria asegurada

Tras el gol recibido, España retomó el control absoluto. Las estadísticas mostraron que los españoles tuvieron un 69 % de posesión y completaron 766 pases. Hacia el final, mientras los checos intentaban empatar, Ladislav Krejčí fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

En el tiempo de descuento, Mikel Merino, quien ingresó desde el banquillo, anotó el tercer gol en el minuto 89, sentenciando el partido. De esta manera, España mantiene su victoria por 3-1, consolida su liderato en el Grupo 3 de la Nations League y continúa su racha perfecta.