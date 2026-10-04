Google aumenta drásticamente el precio de su smartphone más económico

El gigante tecnológico estadounidense Google ha aumentado, sin previo aviso ni anuncios adicionales, el precio de su smartphone más asequible, el Pixel 10a, en un 20 %. Este cambio tomó por sorpresa a los compradores y observadores del mercado tecnológico, ya que un salto tan brusco en el segmento de precios bajos podría afectar la competitividad del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, de acuerdo con los nuevos precios, este dispositivo móvil se vende ahora en el sitio web oficial de EE. UU. a 600 o 700 USD, dependiendo de la capacidad de almacenamiento interno. A modo de comparación, antes de la subida, estos smartphones estaban valorados en 500 y 600 USD respectivamente. Por lo tanto, el valor aumentó exactamente 100 USD para ambas versiones del dispositivo.

Los expertos señalan que un costo adicional de 100 USD, especialmente para un precio inicial de 500 USD, es muy significativo en términos porcentuales. Esta situación aumenta en cierta medida la carga financiera para los compradores de ingresos medios que desean adquirir un smartphone de gama económica.

Tendencias generales del mercado y política de otras marcas

Aunque esta política de precios es inesperada para muchos, en general era previsible dada la situación del mercado. Google podría haber esperado al lanzamiento de la próxima generación, el Pixel 11a, como en la línea principal Pixel 11, para subir los precios. Sin embargo, la empresa decidió no esperar esta vez.

Cabe destacar que otros grandes fabricantes están tomando medidas similares. En particular, Samsung también aumentó el precio de todos sus smartphones insignia Galaxy S26 sin demoras excesivas. Esto indica que los costos de los componentes y de producción están aumentando en todo el mercado tecnológico global.

Oportunidades en las redes de venta minorista

Sin embargo, la situación no es tan crítica para los entusiastas de los gadgets de Google. El hecho es que los precios en el sitio web oficial no siempre reflejan completamente la realidad del mercado minorista. A menudo, en las redes minoristas independientes y en diversos mercados, los precios son significativamente más bajos que en la tienda oficial de Google.

Como ejemplo, el modelo principal Pixel 10 se vendía a unos 900 euros en el sitio oficial de la empresa antes del lanzamiento del Pixel 11 en el mercado europeo, mientras que era posible encontrarlo a precios de hasta 650 euros en las grandes cadenas minoristas. Por lo tanto, se espera que la posibilidad de comprar el modelo Pixel 10a a precios más convenientes que en el sitio oficial persista en el futuro.