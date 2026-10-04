UEFA Nations League: España vence a la República Checa

·10·Deportes
UEFA Nations League: España vence a la República Checa

La selección española continúa su excelente trayectoria en la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27. En el partido disputado en el «Estadio Carlos Tartiere» de Oviedo, los anfitriones derrotaron a la República Checa por 3-1, manteniendo su pleno de victorias. Según Goal.com, este triunfo otorga 3 puntos a España, consolidándolos como líderes del Grupo 3 con una ventaja de tres puntos. Así lo informa Goal.com .

El partido comenzó con un claro dominio de los locales. Tras un excelente pase de Dani Olmo, el joven talento Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 6 con un preciso disparo de zurda a la escuadra. Los españoles no bajaron la intensidad y lograron ampliar su ventaja antes del descanso.

Los goles de Rodri y Yamal dan ventaja a España

Cerca del final de la primera parte, en el minuto 35, Rodri conectó un potente y preciso derechazo desde el centro del área. El portero checo Antonín Kinsky no pudo hacer nada y el marcador se puso 2-0. Este gol desató la alegría en las gradas y aseguró una cómoda ventaja para los españoles antes del intermedio.

Sin embargo, los checos salieron con otra actitud tras el descanso, buscando meterse de nuevo en el partido. En el minuto 69, tras un pase de Adam Hlozek, Jirí Sláma culminó un rápido contragolpe para recortar distancias: 2-1. A partir de ahí, el equipo checo intensificó su presión, poniendo en aprietos al guardameta David Raya en varias ocasiones.

Situación del grupo y destino de los equipos en la parte baja

Aunque los visitantes intentaron igualar hasta el final, España recuperó el control total en los últimos minutos. A un minuto del final, el suplente Mikel Merino aprovechó un contragolpe para marcar el tercer gol y sentenciar el encuentro. El partido finalizó con una victoria de España por 3-1.

Tras esta derrota, la República Checa suma su tercera caída consecutiva en el Grupo 3 y se mantiene en el último lugar sin puntos, en riesgo de descenso. España, con 9 puntos en tres partidos, lidera el grupo con tres puntos de ventaja sobre Inglaterra, mientras que Croacia ocupa el tercer puesto con 3 puntos.

EspañaRepública ChecaUEFA Nations LeagueLamine YamalRodri
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

UEFA Nations League: España golea a CroaciaUEFA Nations League: España golea a Croacia30 septiembre 02:35Martin Ødegaard habla sobre Cristiano Ronaldo antes del partido contra DinamarcaMartin Ødegaard habla sobre Cristiano Ronaldo antes del partido contra Dinamarca23 septiembre 21:14España vence a la República Checa por 3-1España vence a la República Checa por 3-1Hoy 01:46Rodri anuncia que está listo para jugar en el FC BarcelonaRodri anuncia que está listo para jugar en el FC Barcelona18 agosto 23:31¿Por qué Rodri no fue incluido entre los capitanes del FC Barcelona?¿Por qué Rodri no fue incluido entre los capitanes del FC Barcelona?15 septiembre 13:51Lamine Yamal: Tener miedo a ganar la Champions League es de cobardesLamine Yamal: Tener miedo a ganar la Champions League es de cobardes15 septiembre 12:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov