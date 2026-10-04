Un punto final al conflicto? Jorge Jesus acepta una reunión secreta con Ronaldo

Un giro inesperado ha ocurrido en el conflicto mayor que domina la actualidad del fútbol portugués. El seleccionador nacional Jorge Jesus ha aceptado la propuesta de reunirse cara a cara con el capitán que abandonó el equipo de forma estrepitosa, Cristiano Ronaldo para resolver la situación.

Según informa el prestigioso diario portugués A Bola , la federación de fútbol del país ha asumido la mediación oficial para reconciliar a las partes.

Negociación en territorio neutral: La Federación espera la respuesta de Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) trabaja activamente para calmar la tensión en torno a la selección nacional:

El acuerdo del entrenador: El experimentado técnico Jorge Jesus ha aceptado formalmente la propuesta de la federación de celebrar una reunión y encontrar una solución al conflicto.

Contacto con Madrid: Actualmente, los responsables de la federación negocian con los representantes de Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en Madrid, y esperan el visto bueno definitivo de la estrella.

Campo neutral: Con el fin de reducir las tensiones, se prevé organizar el diálogo bilateral en un terreno neutral.

¿Cuál fue el origen del desacuerdo?

El serio enfriamiento entre el maestro y el alumno estalló tras el partido contra Noruega (2-1):

En dicho encuentro, Ronaldo, de 41 años, esperaba entrar en la segunda parte, pero tuvo que pasar los 90 minutos en el banquillo.

Como resultado, el capitán abandonó inesperadamente Copenhague, donde se encontraba la concentración del equipo, y voló a Madrid.

Hoy, 4 de octubre, la selección de Portugal recibe de nuevo a Noruega en el estadio do Dragão de Oporto en el marco de la UEFA Nations League. Ante este importante duelo, la reconciliación entre el entrenador y el jugador estrella es el centro de atención de todo el país.