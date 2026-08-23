Acuerdo de 50 millones: el Tottenham se lleva al delantero del City

En los últimos días del mercado de fichajes de verano, se está cerrando un nuevo acuerdo importante entre clubes de la Premier League. El club londinense Tottenham ha llegado a un acuerdo verbal para fichar al delantero del Manchester City, Omar Marmoush.

Según el insider más fiable del fútbol mundial, Fabrizio Romano, las negociaciones entre ambos clubes han concluido con éxito y se han acordado todos los puntos clave.

Fórmula del traspaso: Cesión y compra obligatoria de 50 millones

Los detalles del acuerdo son los siguientes:

Formato del acuerdo: Las partes han acordado inicialmente una cesión por una temporada;

Cláusula de compra obligatoria: El contrato incluye una opción de compra que se convertirá en obligatoria si se cumplen ciertas condiciones deportivas;

Valor financiero: Se espera que el coste total del traspaso, incluyendo todos los pagos, alcance los 50 millones de libras esterlinas.

Marmoush rumbo a Londres: fecha confirmada para el reconocimiento médico

El delantero egipcio de 27 años ya dio su visto bueno a los «Spurs» hace unos días. Según la información del insider, Marmoush llegará el lunes a Londres para someterse al reconocimiento médico oficial. Tras ello, el traspaso será anunciado oficialmente.

Cabe recordar que Marmoush llegó al Manchester Cityen enero de 2025 procedente del Eintracht Frankfurt y se había convertido en una pieza clave en el ataque del equipo. Anteriormente se informó del interés del club londinense en Savinho, pero el fichaje de la estrella egipcia ha sido el primero en cerrarse.