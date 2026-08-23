¡Remontada en los últimos minutos: el Manchester City derrota al Bournemouth en el 90+2!

·94·Deportes
¡Remontada en los últimos minutos: el Manchester City derrota al Bournemouth en el 90+2!

En la jornada 1 de la nueva temporada de la Premier League, el vigente campeón Manchester City disputó un encuentro dramático y reñido en casa contra el Bournemouth. Para alegría de los aficionados, el talentoso defensa uzbeko Abdukodir Khusanov fue titular con los «Citizens» y cumplió una labor fundamental en la defensa.

Aunque el partido estuvo mucho tiempo a favor de los visitantes, los mancunianos demostraron su carácter de campeones al final para llevarse una victoria épica (2-1).

Ducha fría en el Etihad y presión hasta el minuto 85

Desde el inicio, los visitantes optaron por una defensa activa y contraataques rápidos:

  • Apertura del marcador: En el minuto 26, el jugador del Bournemouth Marcus Tavernier culminó una rápida combinación con un gol, silenciando las gradas del Etihad — 0-1;

  • Asedio y minutos finales: El City atacó con gran intensidad, pero la defensa y el portero del Bournemouth repelieron todas las ocasiones hasta el minuto 85.

Remontada en minutos: los goles de la victoria de Guehi y Gvardiol

El destino del partido cambió en los últimos 7 minutos:

  • Minuto 85 (1-1): Tras la presión por banda, el defensa central Marc Guehi anotó para igualar el marcador;

  • Minuto 90+2 (2-1): En el tiempo añadido, tras un pase preciso de Rayan Cherkiquien entró desde el banquillo, Josko Gvardiol marcó el gol de la victoria, dando los 3 puntos al Manchester City.

Ficha técnica y alineaciones:

  • Manchester City— Bournemouth 2-1

  • Goles: Marcus Tavernier (26', 0-1), Marc Guehi (85', 1-1), Josko Gvardiol (90+2', 2-1).

  • Manchester City: Donnarumma, Lewis (Nunes, 57'), Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson (Kovacic, 63'), Guehi, Foden (Grealish, 82'), O'Riley (Cherki, 63'), Semenyo, Haaland.

  • Bournemouth: Petrovic, Truffert, Silva, Hill, Smith, Scott, Cook (Adams, 76'), Tavernier, Kluivert (Toth, 75'), Ryan (Gannon-Dougherty, 89'), Evanilson (Jebbison, 75').

  • Amonestaciones: Evanilson (45+1'), Foden (78'), Silva (85').

De esta forma, en el partido donde participó Abdukodir Khusanov, el Manchester City inició la nueva temporada de la Premier League con una importante y sufrida remontada.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Su exclusión del Mundial 2026 le vino bien»: Gary Neville comenta el regreso de Cole Palmer«Su exclusión del Mundial 2026 le vino bien»: Gary Neville comenta el regreso de Cole PalmerHoy, 12:29Los rumores sobre el traspaso de Erling Haaland al FC Barcelona generan debateLos rumores sobre el traspaso de Erling Haaland al FC Barcelona generan debateHoy, 12:13Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Hoy, 10:44Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryIslam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryHoy, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaBrian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaHoy, 10:3620 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia Saudí20 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia SaudíHoy, 09:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane