En la jornada 1 de la nueva temporada de la Premier League, el vigente campeón Manchester City disputó un encuentro dramático y reñido en casa contra el Bournemouth. Para alegría de los aficionados, el talentoso defensa uzbeko Abdukodir Khusanov fue titular con los «Citizens» y cumplió una labor fundamental en la defensa.

Aunque el partido estuvo mucho tiempo a favor de los visitantes, los mancunianos demostraron su carácter de campeones al final para llevarse una victoria épica (2-1).

Ducha fría en el Etihad y presión hasta el minuto 85

Desde el inicio, los visitantes optaron por una defensa activa y contraataques rápidos:

Apertura del marcador: En el minuto 26, el jugador del Bournemouth Marcus Tavernier culminó una rápida combinación con un gol, silenciando las gradas del Etihad — 0-1;

Asedio y minutos finales: El City atacó con gran intensidad, pero la defensa y el portero del Bournemouth repelieron todas las ocasiones hasta el minuto 85.

Remontada en minutos: los goles de la victoria de Guehi y Gvardiol

El destino del partido cambió en los últimos 7 minutos:

Minuto 85 (1-1): Tras la presión por banda, el defensa central Marc Guehi anotó para igualar el marcador;

Minuto 90+2 (2-1): En el tiempo añadido, tras un pase preciso de Rayan Cherkiquien entró desde el banquillo, Josko Gvardiol marcó el gol de la victoria, dando los 3 puntos al Manchester City.

Ficha técnica y alineaciones:

Manchester City— Bournemouth 2-1

Goles: Marcus Tavernier (26', 0-1), Marc Guehi (85', 1-1), Josko Gvardiol (90+2', 2-1).

Manchester City: Donnarumma, Lewis (Nunes, 57'), Khusanov , Dias, Gvardiol, Anderson (Kovacic, 63'), Guehi, Foden (Grealish, 82'), O'Riley (Cherki, 63'), Semenyo, Haaland.

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Silva, Hill, Smith, Scott, Cook (Adams, 76'), Tavernier, Kluivert (Toth, 75'), Ryan (Gannon-Dougherty, 89'), Evanilson (Jebbison, 75').

Amonestaciones: Evanilson (45+1'), Foden (78'), Silva (85').

De esta forma, en el partido donde participó Abdukodir Khusanov, el Manchester City inició la nueva temporada de la Premier League con una importante y sufrida remontada.