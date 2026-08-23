Por primera vez: el Bournemouth pone fin a la impresionante racha de Haaland

En la primera jornada de la nueva temporada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityvenció al Bournemouth por 2-1 en casa. Aunque esta victoria supuso tres puntos vitales para los mancunianos, será recordada por un antirecord inesperado para el máximo goleador del equipo, Erling Haaland quien vivió una jornada atípica.

A pesar de que el delantero noruego disputó los 90 minutos completos, no logró ver puerta ni registrar ninguna acción decisiva (gol o asistencia). Es la primera vez desde su llegada a Inglaterra que Haaland se queda sin marcar en un partido inaugural de temporada.

Una racha perfecta de 4 temporadas: ¿cómo jugó Haaland en las primeras jornadas hasta ahora?

Desde su llegada a Inglaterra, Haaland nunca había tenido piedad con los porteros rivales en los partidos iniciales:

Temporada 2022/23: 2 goles contra el West Ham (partido de debut);

Temporada 2023/24: 2 goles contra el Burnley;

Temporada 2024/25: 1 gol en el choque contra el Chelsea;

Temporada 2025/26: 2 goles contra el Wolverhampton.

La exitosa racha de la «máquina de hacer goles», que marcaba al menos uno o dos tantos en cada inicio de temporada, fue frenada por la defensa del Bournemouth.

Partido centenario y comienzo victorioso

Cabe destacar que este encuentro supuso la Manchester City200ª aparición con la camiseta del para la estrella noruega. A pesar de romper su tradición goleadora personal, gracias a los goles de sus compañeros Marc Guéhi y Joško Gvardiol en los minutos finales, los «Citizens» lograron una remontada importante para empezar con éxito la nueva temporada.