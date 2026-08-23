Por primera vez: el Bournemouth pone fin a la impresionante racha de Haaland

·87·Deportes
Por primera vez: el Bournemouth pone fin a la impresionante racha de Haaland

En la primera jornada de la nueva temporada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityvenció al Bournemouth por 2-1 en casa. Aunque esta victoria supuso tres puntos vitales para los mancunianos, será recordada por un antirecord inesperado para el máximo goleador del equipo, Erling Haaland quien vivió una jornada atípica.

A pesar de que el delantero noruego disputó los 90 minutos completos, no logró ver puerta ni registrar ninguna acción decisiva (gol o asistencia). Es la primera vez desde su llegada a Inglaterra que Haaland se queda sin marcar en un partido inaugural de temporada.

Una racha perfecta de 4 temporadas: ¿cómo jugó Haaland en las primeras jornadas hasta ahora?

Desde su llegada a Inglaterra, Haaland nunca había tenido piedad con los porteros rivales en los partidos iniciales:

  • Temporada 2022/23: 2 goles contra el West Ham (partido de debut);

  • Temporada 2023/24: 2 goles contra el Burnley;

  • Temporada 2024/25: 1 gol en el choque contra el Chelsea;

  • Temporada 2025/26: 2 goles contra el Wolverhampton.

La exitosa racha de la «máquina de hacer goles», que marcaba al menos uno o dos tantos en cada inicio de temporada, fue frenada por la defensa del Bournemouth.

Partido centenario y comienzo victorioso

Cabe destacar que este encuentro supuso la Manchester City200ª aparición con la camiseta del para la estrella noruega. A pesar de romper su tradición goleadora personal, gracias a los goles de sus compañeros Marc Guéhi y Joško Gvardiol en los minutos finales, los «Citizens» lograron una remontada importante para empezar con éxito la nueva temporada.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Hoy, 10:44Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryIslam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryHoy, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaBrian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaHoy, 10:3620 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia Saudí20 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia SaudíHoy, 09:20Gran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoGran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoHoy, 09:13«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinense«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinenseHoy, 08:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane