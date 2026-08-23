Maresca revela el secreto de la remontada ante el Bournemouth: ¿Por qué el City sufrió hasta el minuto 90?

En la primera jornada de la nueva temporada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityse encontró con una resistencia inesperada en casa. Tras ir perdiendo, los «Citizens» lograron una victoria heroica por 2-1 ante el Bournemouth gracias a su presión en los minutos finales.

Tras el encuentro, el nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca compartió su análisis del partido, destacando que sus jugadores dominaron ambas mitades.

«No permitimos que el rival disparara»: Análisis de la primera parte

El técnico italiano se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo a pesar del gol encajado:

«Para ser honesto, incluso en la primera parte jugamos muy bien hasta el gol. No dejamos que el rival disparara ni una sola vez, y nosotros creamos tres o cuatro ocasiones claras. Luego marcaron y la situación se complicó. Pero en general, merecíamos la victoria por completo», dijo Maresca.

El cansancio del Bournemouth y la victoria en los últimos instantes

El entrenador atribuyó el repliegue defensivo de los visitantes en la segunda mitad al control de balón del City:

El cansancio del rival: «En la segunda parte retrocedieron un poco. Esto se debió en parte a que tuvimos el balón durante la mayor parte de la primera mitad y ellos tuvieron que correr constantemente»;

La autocrítica de Maresca: El técnico admitió que el resultado podría haberse decidido mucho antes de los minutos finales: «No necesitábamos sufrir tanto durante 90 minutos para ganar, probablemente debimos haber asegurado los tres puntos mucho antes».

Próxima prueba: Visita al Crystal Palace

Tras empezar la temporada con 3 puntos vitales, los «Citizens» comienzan a preparar su próximo compromiso: