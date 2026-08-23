Artículo de análisis rápido sobre el choque de la 2ª jornada de la Süper Lig turca entre Trabzonspor e Istanbul Başakşehir, marcado por la intensidad desde los primeros minutos, el gol de Mohamed Salah y el empate de Eldor Shomurodov tras provocar un penalti:

La respuesta de Shomurodov: ¡Eldor provoca un penalti y marca en Trabzon!

Ha comenzado el partido estelar de la 2ª jornada de la Süper Lig turca, muy esperado por los aficionados al fútbol uzbeko. En Trabzon, el gran club del país, Trabzonspor se enfrenta a Istanbul Başakşehir , donde juegan los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, en un duelo intenso y lleno de goles desde el inicio.

El delantero uzbeko titular, Eldor Shomurodov , demostró su talento desde los primeros minutos anotando un gol crucial para su equipo.

El gol rápido de Salah y la habilidad de Shomurodov

La lucha en el campo fue intensa desde el pitido inicial:

Minuto 10 (1-0): Muy activo, el jugador local Mohamed Salah encontró la red, dando la ventaja al Trabzonspor;

Minuto 19 (1-1): Tras el gol, el delantero del Başakşehir Eldor Shomurodov se mostró peligroso en el área rival y provocó un penalti. El delantero uzbeko asumió la responsabilidad y transformó fríamente el lanzamiento para restablecer la igualdad.

Otro talento uzbeko, el centrocampista Abbosbek Fayzullayev , también es titular y participa activamente en la creación de juego.

Ficha del partido y alineaciones:

Süper Lig turca. 2ª jornada

Trabzonspor — Istanbul Başakşehir 1-1 (Primera parte en curso)

Goles: Mohamed Salah (10') — Eldor Shomurodov (19', p.).

Trabzonspor: Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Simsir, Onuachu.

Istanbul Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opoku, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertuğ, Fayzullayev, Shomurodov.

El encuentro continúa a un ritmo muy alto, con ambos equipos practicando un fútbol ofensivo en busca de la victoria.