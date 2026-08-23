¡4 goles: empate de infarto en el Newcastle vs Liverpool!

La primera jornada de la nueva temporada de la Premier League ofreció a los aficionados un choque de alto nivel. Los nuevos entrenadores de ambos equipos, Matthias Jaissle (Newcastle) y Andoni Iraola (Liverpool), se enfrentaron en St. James' Park. El intenso y disputado duelo terminó con un dramático empate 2-2.

Los 'Merseysiders' lograron igualar en los últimos minutos del tiempo añadido, rescatando un punto valioso fuera de casa.

4 goles y una segunda parte trepidante

El encuentro comenzó con gran intensidad desde el primer minuto:

Minuto 5 (1-0): Un ataque rápido de los locales finalizado por Anthony Elanga que hizo vibrar al estadio;

Minuto 55 (1-1): Al inicio de la segunda parte, el Liverpool aumentó la presión y Cody Gakpo empató con un disparo preciso;

Minuto 57 (2-1): Apenas dos minutos después, el suplente Joe Willock volvió a poner a los locales por delante;

Minuto 90+9 (2-2): En los últimos segundos del tiempo añadido, los 'Merseysiders' provocaron un penalti. Al punto de penalti acudió Dominik Szoboszlai quien definió con sangre fría para salvar a su equipo de la derrota.

Ficha técnica y alineaciones:

Premier League. Jornada 1

Newcastle — Liverpool 2-2

23 de agosto. St. James' Park

Goles: Elanga (5'), Willock (57') — Gakpo (55'), Szoboszlai (90+9', penalti).

Newcastle: Gornichek, Dedic, Botman, Thiaw, Hall, Stoyr (Ramsey, 56'), Miley (Bamba, 78'), Elanga (Murphy, 76'), Wissa (Schär, 90+5'), Barnes, Osula (Willock, 56').

Liverpool: Alisson, Frimpong, Jaké (Araujo, 70'), van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch (Koumas, 78'), Wirtz (Mac Allister, 63'), Ngumoha (Muñoz, 63'), Gakpo, Isak.

Amonestaciones: Wissa (25'), Kerkez (30'), Frimpong (30'), Miley (34'), Ramsey (65'), Murphy (79'), van Dijk (90+1'), Gornichek (90+3').

De esta forma, el Liverpool de Iraola demostró carácter en su primera prueba difícil de la temporada, regresando a casa con un empate.