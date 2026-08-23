Gran declaración: El entrenador de Neftchi revela la promesa hecha al gobernador y el secreto de la gran victoria

En la 19ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el actual equipo campeón de Ferganá, Neftchi, recibió en su estadio al club Sogdiana de Yizaj, logrando una victoria contundente y convincente por 3-0. Gracias a este triunfo, los de Ferganá consolidan su liderato con 6 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, Pakhtakor.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del equipo, Islom Ismoilov, respondió de forma detallada y abierta a las preguntas de los periodistas.

«Esta victoria es un regalo para nuestro gobernador»: Análisis de un fútbol intenso y rápido

El técnico comenzó la rueda de prensa dedicando la victoria y expresando su satisfacción por el juego rápido mostrado por sus pupilos:

Dedicación especial: «Dedicamos esta victoria al gobernador de nuestra región, Khayrulla Khayitboyevich, quien ayer fue condecorado por nuestro Honorable Presidente por su trabajo dedicado. Él contribuye enormemente al desarrollo del fútbol en Ferganá. Los muchachos cumplieron su promesa»;

Uno de los mejores partidos de la temporada: «Mostramos un fútbol intenso y rápido durante la primera parte y los primeros 20 minutos de la segunda. Actuamos con gran velocidad en las fases de transición ofensiva. El fútbol que gusta a los aficionados es la velocidad. Estoy satisfecho con el partido, no dejamos ninguna oportunidad al rival».

¿Cómo fue neutralizado el líder de Sogdiana, Ljupcho Doriev?

Ante la pregunta sobre cómo detener al legionario macedonio, principal arma ofensiva de los de Yizaj, Ismoilov reveló una táctica precisa:

«No ponemos un marcaje individual estricto a un solo jugador. Pero sabíamos que el juego de Sogdiana se construía principalmente alrededor de Doriev. Por eso, cada vez que recibía el balón, nos asegurábamos de tener a tres de nuestros jugadores rodeándolo inmediatamente. Nuestros laterales ejecutaron las instrucciones a la perfección, neutralizando a Doriev por completo», dijo el especialista.

El duelo central contra Pakhtakor y el estado de las lesiones

En vísperas del choque decisivo, el entrenador calificó la situación médica del equipo como un «punto doloroso»:

Ausencia de líderes: Debido a la baja de jugadores clave, los médicos están trabajando al máximo para recuperarlos, pero es complicado que vuelvan a estar al cien por cien para el partido contra Pakhtakor;

Táctica y ataques laterales forzados: «En realidad, no soy partidario de atacar solo por las bandas. Pero muchos equipos se encierran atrás con 10 hombres contra nosotros. Para moverlos de su posición, nos vemos obligados a recurrir a centros desde las bandas».

El juego intenso y con sentido que muestran los pupilos de Islom Ismoilov demuestra que Neftchi avanza con paso firme hacia un nuevo título de liga.