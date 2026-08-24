¿Por qué Nakamura perdió «fácilmente» contra Sindarov? El gran maestro estadounidense revela la verdad

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¿Por qué Nakamura perdió «fácilmente» contra Sindarov? El gran maestro estadounidense revela la verdad

Hikaru Nakamura Javohir Sindarovadmitió un grave error en su preparación tras la partida contra

El ajedrecista estadounidense Hikaru Nakamura, quien sufrió una derrota inesperada ante el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov en el Torneo de Candidatos, reveló qué sucedió durante el proceso de preparación antes de esa partida.

Según Nakamura, uno de los errores decisivos estuvo relacionado con el hecho de que confió todo el proceso de preparación a su equipo y analistas.

El gran maestro estadounidense se dio cuenta de algo después de la partida: la variante necesaria no estaba en el archivo importante.

1. Nakamura no controló completamente la preparación

En los últimos años, Hikaru Nakamura ha logrado un gran éxito no solo en el ajedrez, sino también en la creación de contenido en Internet. Destaca que su principio básico para trabajar con un equipo es delegar tareas a especialistas de confianza.

Sin embargo, en el Torneo de Candidatos, este método se convirtió en un problema inesperado.

«Una de las razones principales de mi éxito en el contenido es mi sólido equipo. No me involucro mucho en los procesos, confío plenamente en las personas».

Nakamura afirma que antes de la partida contra Javohir Sindarov, también había dejado la mayor parte de la preparación en manos de los analistas.

2. «Quizás debería haberlo verificado yo mismo»

El gran maestro estadounidense evaluó críticamente esta decisión más tarde.

En su opinión, en lugar de confiar plenamente en las variantes preparadas por el equipo, debería haberlas revisado personalmente.

«En el Torneo de Candidatos, mi control sobre gran parte de la preparación fue limitado. Se lo dejé todo a los analistas. Quizás debería haberlo verificado yo mismo...»

Sin embargo, Nakamura no asumió toda la responsabilidad en esta situación. No ocultó que el error cometido en la preparación fue una deficiencia en el trabajo de su equipo.

3. La pregunta decisiva: «¿Había enroque en el archivo?»

Tan pronto como terminó la partida, Nakamura se dirigió a su asistente Kris Littlejohn.

Su pregunta reveló el problema principal en la preparación:

«¿Había enroque en el archivo?»

La respuesta del asistente fue corta, pero muy importante:

«No, no estaba en el archivo, ese es nuestro error».

De esta manera, según Nakamura, se encontró en una situación incómoda debido a una grave deficiencia en los materiales de preparación.

4. ¿Por qué Nakamura estaba descontento con su equipo?

El gran maestro estadounidense dijo que no estaba seguro de quién había cometido el error durante la partida.

Pero después de verificaciones posteriores, comprendió que la deficiencia en los materiales de preparación se debía a un error del equipo.

Nakamura criticó abiertamente esta situación.

«Honestamente, el equipo me dejó en ridículo».

Estas palabras demuestran que en competiciones de alto nivel como el Torneo de Candidatos, cada detalle de la preparación es crucial, incluso para los mejores jugadores.

5. Una victoria importante para Sindarov

Si bien la partida contra Javohir Sindarov puso de manifiesto las deficiencias de preparación de Nakamura, se registró como un resultado importante para el gran maestro uzbeko.

En el ajedrez, el problema de preparación del oponente puede ser sin duda un factor. Pero saber aprovechar esa situación, tomar decisiones precisas durante la partida y llegar a la victoria también requiere gran maestría.

Conclusión principal

Asunto

Comentario de Nakamura

Preparación

La mayor parte confiada a los analistas

Control personal

Insuficiente

Problema

La variante necesaria no estaba en el archivo de preparación

Posición del equipo

Reconocimiento de su error

Resultado

Nakamura perdió la partida contra Sindarov

Conclusión: el precio de un error fue muy alto

Hikaru Nakamura reveló una grave deficiencia en el proceso de preparación tras su derrota ante Javohir Sindarov.

Según él, en el archivo preparado por los analistas, una variante importante — la continuación relacionada con el enroque estaba ausente. Nakamura también admitió que no había verificado personalmente la preparación lo suficiente.

Como resultado, una partida del Torneo de Candidatos no solo fue una lucha sobre el tablero, sino un evento que demostró lo importante que es la preparación en equipo y el control personal en los grandes torneos...

Lo más interesante es que la admisión abierta de Nakamura añadió una dimensión extra a la victoria de Javohir Sindarov: el gran maestro estadounidense no ocultó las razones de su derrota y reveló el error de preparación detrás de ella.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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