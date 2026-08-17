Momento decisivo: ¿en qué puesto marcha Javohir Sindarov en la clasificación del torneo?

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Momento decisivo: ¿en qué puesto marcha Javohir Sindarov en la clasificación del torneo?

En San Luis, Estados Unidos, con la participación de la élite mundial del ajedrez, la prestigiosa serie Grand Chess Tour continúa con su decisiva etapa, la Sinquefield Cup 2026 que se disputa a gran intensidad.

Este prestigioso supertorneo de ajedrez clásico, disputado mediante un sistema de todos contra todos a 9 rondas, reúne a 10 de los mejores grandes maestros del mundo, que luchan por el premio principal. El joven gran maestro que representa a Uzbekistán, Javohir Sindarov superó otra difícil prueba en la 6.ª ronda.

6.ª ronda: tablas contra Caruana y única victoria de Giri

La sexta ronda estuvo marcada por partidas intensas y muy disputadas:

  • Duelo Sindarov–Caruana: Javohir Sindarov, con las piezas blancas, se enfrentó a uno de los líderes del torneo y estrella mundial del ajedrez, el estadounidense Fabiano Caruanay firmó tablas manteniendo la iniciativa;

  • La única victoria de la ronda: En la única partida decisiva de la 6.ª ronda, el neerlandés Anish Giri venció a su compatriota Jorden van Foreest . Todos los demás encuentros terminaron en tablas.

Tras seis rondas, Sindarov suma 5 tablas y 1 derrota, y por ahora continúa sin conocer la victoria.

Situación en la clasificación antes de la 7.ª ronda

A las puertas del inicio de la fase decisiva de la competición, la clasificación queda así:

  • 1.er puesto: Wesley So (Estados Unidos) — 4 puntos (líder en solitario);

  • Puestos 2.º–5.º: Fabiano Caruana (Estados Unidos), Vincent Keymer (Alemania), Rameshbabu Praggnanandhaa (India) y Maxime Vachier-Lagrave (Francia) — 3,5 puntos cada uno;

  • Puestos 6.º–7.º: Levon Aronian (Estados Unidos), Sam Sevian (Estados Unidos) — 3 puntos cada uno;

  • Puestos 8.º–9.º: Javohir Sindarov (Uzbekistán)2,5 puntos (8.º por los desempates), Anish Giri (Países Bajos) — 2,5 puntos;

  • 10.º puesto: Jorden van Foreest (Países Bajos) — 1 punto.

Momento decisivo: ¿en qué puesto marcha Javohir Sindarov en la clasificación del torneo?

Hoy: Sindarov jugará con negras contra Vincent Keymer

Hoy, 17 de agosto, se disputarán las partidas de la 7.ª ronda del torneo:

  • Partida destacada del día: Javohir Sindarov jugará con las piezas negras contra el fuerte gran maestro alemán Vincent Keymer, que marcha entre los líderes del torneo;

  • Hora de inicio: Las partidas comenzarán a las 22:00hora de Taskent.

Esta partida será clave para que Sindarov ascienda en la clasificación y consiga su primera victoria.

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AjedrezGrand Chess TourSinquefield CupJavohir SindarovVincent Keymer
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Shuhrat Razzakov
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