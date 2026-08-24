¿Cómo jugaron Shomurodov y Fayzullayev en Trabzon? Se publicaron las calificaciones
En la segunda jornada de la Süper Lig turca, el club de Estambul, Başakşehir, perdió 1-2 como visitante ante Trabzonspor. En este enfrentamiento, los líderes de la selección nacional de Uzbekistán fueron titulares desde el inicio.
El mundialmente famoso Flashscore publicó las estadísticas individuales y las calificaciones de los jugadores uzbekos tras el encuentro.
Eldor Shomurodov: Gol, 1,14 xG y 6,8 puntos
Actuando en la posición de mediapunta, Shomurodov fue uno de los jugadores más activos de su equipo:
Disparos y peligro: Realizó 4 disparos a la portería rival, con un índice de goles esperados (xG) de 1,14;
Precisión de pases: 14 de 16 pases llegaron a sus compañeros (88% de precisión);
Penalti y segundo gol: Transformó con frialdad el penalti que él mismo provocó;
Calificación final: El portal Flashscore calificó la actuación de Shomurodov con 6,8 puntos .
Cabe destacar que Eldor, máximo goleador de la liga turca la temporada pasada, ha comenzado la nueva campaña con gran eficacia: ha marcado en las dos primeras jornadas (contra Kocaelispor y Trabzonspor), sumando ya 2 goles.
Abbosbek Fayzullayev: 6,1 puntos
El mediocampista Abbosbek Fayzullayev, quien se movió con creatividad en el frente de ataque, recibió la siguiente calificación: 6,1 puntos :
Disparos: Realizó 2 disparos a puerta;
Control de balón: Tocó el balón 28 veces durante el partido;
Precisión de pases: 12 de 14 pases fueron precisos (86% de efectividad).
Aunque el Başakşehir se fue sin puntos, la actividad ofensiva y la capacidad goleadora de los legionarios uzbekos demuestran que seguirán siendo la principal fuente de poder del equipo esta temporada.
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