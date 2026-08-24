¿Cómo jugaron Shomurodov y Fayzullayev en Trabzon? Se publicaron las calificaciones

En la segunda jornada de la Süper Lig turca, el club de Estambul, Başakşehir, perdió 1-2 como visitante ante Trabzonspor. En este enfrentamiento, los líderes de la selección nacional de Uzbekistán fueron titulares desde el inicio.

El mundialmente famoso Flashscore publicó las estadísticas individuales y las calificaciones de los jugadores uzbekos tras el encuentro.

Eldor Shomurodov: Gol, 1,14 xG y 6,8 puntos

Actuando en la posición de mediapunta, Shomurodov fue uno de los jugadores más activos de su equipo:

Disparos y peligro: Realizó 4 disparos a la portería rival, con un índice de goles esperados ( xG ) de 1,14;

Precisión de pases: 14 de 16 pases llegaron a sus compañeros ( 88% de precisión);

Penalti y segundo gol: Transformó con frialdad el penalti que él mismo provocó;

Calificación final: El portal Flashscore calificó la actuación de Shomurodov con 6,8 puntos .

Cabe destacar que Eldor, máximo goleador de la liga turca la temporada pasada, ha comenzado la nueva campaña con gran eficacia: ha marcado en las dos primeras jornadas (contra Kocaelispor y Trabzonspor), sumando ya 2 goles.

Abbosbek Fayzullayev: 6,1 puntos

El mediocampista Abbosbek Fayzullayev, quien se movió con creatividad en el frente de ataque, recibió la siguiente calificación: 6,1 puntos :

Disparos: Realizó 2 disparos a puerta;

Control de balón: Tocó el balón 28 veces durante el partido;

Precisión de pases: 12 de 14 pases fueron precisos (86% de efectividad).

Aunque el Başakşehir se fue sin puntos, la actividad ofensiva y la capacidad goleadora de los legionarios uzbekos demuestran que seguirán siendo la principal fuente de poder del equipo esta temporada.