«Estoy satisfecho con ellos»: ¡Luis Enrique revela el secreto de la difícil remontada ante el Rennes!

En el partido inaugural de la nueva temporada de la Ligue 1, el vigente campeón, el PSG, enfrentó una presión inesperada en el campo del Rennes. Tras ir perdiendo 0-2 en los primeros 45 minutos, los parisinos lograron un empate heroico de 2-2 gracias a ajustes tácticos en el descanso y al impacto de los suplentes.

Después del partido, el entrenador de los parisinos Luis Enrique evaluó con franqueza las situaciones complejas vividas en el campo durante una entrevista con el sitio web oficial del club.

«En la primera parte perdimos el control»: La confesión honesta del entrenador

El técnico español no ocultó la fuerte presión del rival ni los errores iniciales de su equipo:

«Este partido fue más difícil de lo habitual. En la primera parte se dieron situaciones que no pudimos controlar en absoluto. Fue muy difícil», declaró Enrique.

El estratega parisino destacó que las explicaciones durante el descanso y los ajustes tácticos realizados fueron cruciales para evitar la derrota del equipo.

«Cinco jugadores cumplieron su misión a la perfección»

Luis Enrique destacó especialmente a los jugadores que entraron desde el banquillo como el factor que cambió el rumbo del partido:

La fuerza del banquillo: «Intentamos hacer algunos cambios y estoy especialmente satisfecho con los cinco jugadores que entraron durante el partido. Todos cumplieron su misión a la perfección»;

El apoyo de la afición: «La afición es increíble. Independientemente de cómo juegue nuestro equipo, siempre nos muestran su confianza. Les estamos agradecidos y espero que podamos jugar mucho mejor en los próximos encuentros».

Cabe recordar que el doblete (minutos 71 y 82) del nuevo delantero español, que entró al campo en el minuto 46, Ferran Torres, salvó al PSG de una derrota inevitable fuera de casa.