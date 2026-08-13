Real Madrid conquista su primer trofeo de 2026

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Real Madrid conquista su primer trofeo de 2026

El club español Real Madrid conquistó su primer trofeo de 2026 en el marco de los partidos amistosos y de torneo celebrados antes de la nueva temporada. Los madridistas vencieron al Deportivo por 1-0 y se adjudicaron la legendaria Copa Teresa Herrera .

El único gol que dio la victoria al conjunto blanco fue obra de Brahim Díaz . Cabe destacar que el guardameta del equipo, Andriy Lunin , le dio la asistencia decisiva.

Más de 40 kilos: dos jugadores levantaron el trofeo

La Copa Teresa Herrera está considerada uno de los trofeos más insólitos y singulares del mundo del fútbol. Esta copa lleva el nombre de una célebre filántropa española que vivió en el siglo XVIII y destaca por sus dimensiones y peso récord.

El trofeo pesa más de 40 kilogramos ; por ello, tras el pitido final, dos futbolistas del Real Madrid tuvieron que levantarlo juntos y sacarlo al terreno de juego.

Foto con Pérez y estatus del trofeo

Tras la victoria, los jugadores del Real Madrid se fotografiaron para el recuerdo alrededor de este trofeo gigante junto al presidente del club, Florentino Pérez .

Cabe señalar que la Copa Teresa Herrera es un torneo tradicional de pretemporada y no forma parte de los trofeos oficiales de la UEFA ni de La Liga. Sin embargo, esta victoria aportará sin duda al gigante madrileño confianza y un gran impulso anímico antes de la nueva temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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