¡Tim Sherwood critica duramente al Tottenham tras una abultada derrota!

La nueva temporada de la Premier League comenzó con una auténtica ducha fría para el Tottenham. En la primera jornada, el club londinense visitó al Brentford y sufrió, de forma inesperada, una abultada derrota por 0-3 .

Tras este fracaso, el exentrenador del equipo y reconocido experto en fútbol, Tim Sherwood el técnico italiano Roberto De Zerbi y sus pupilos recibieron críticas extremadamente duras y severas.

«Había tiempo y plantilla suficiente»: la dura crítica de Sherwood

Teniendo en cuenta la pretemporada y la campaña de fichajes, Tim Sherwood subrayó que una actuación tan pobre es totalmente injustificable:

«El entrenador tuvo tiempo suficiente para trabajar con los nuevos jugadores e inculcar su táctica. Además, el club vendió a los jugadores que él no quería. De Zerbi es conocido por su energía e intensidad, y su equipo en el campo debía reflejar ese carácter. Pero no vimos nada en el campo; el partido fue realmente horrible», declaró Sherwood.

El inicio y los problemas bajo De Zerbi

El debut oficial del técnico italiano en el Tottenham estuvo muy lejos del fútbol ofensivo y atractivo que esperaban los aficionados:

Desorden defensivo: La defensa de los «Spurs» no encontró respuesta ante los rápidos contraataques y las jugadas a balón parado del Brentford;

Falta de ideas en ataque: El mecanismo de pases cortos y presión alta, sello de De Zerbi, fue incapaz de romper la compacta defensa rival.

El examen del Newcastle en la 2ª jornada

Tras empezar la temporada con una dura derrota, el Tottenham se enfrenta a otro examen serio: