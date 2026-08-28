¿Raphinha es el nuevo «nueve»? ¡Flick reveló todos los secretos tras la victoria!

El FC Barcelona comenzó la temporada con una victoria sólida por 2-0 en casa ante el Athletic Club de Bilbao en la jornada 1 de La Liga. Tras el encuentro, el entrenador catalán Hansi Flick detalló en una entrevista con el diario Marca los pormenores del partido, las ocasiones creadas y los nuevos roles de los jugadores.

El técnico alemán expresó su satisfacción con el desempeño del equipo, destacando especialmente el equilibrio táctico entre el ataque y la defensa.

¿Es Raphinha el nuevo delantero centro?

Hansi Flick se refirió a los movimientos del extremo brasileño Raphinha como «falso nueve» o delantero centro:

Adaptabilidad y presión: «No sé si Raphinha es el mejor nueve, pero en mi plan, independientemente de la posición, es importante que las instrucciones funcionen. Gracias a su incesante movilidad, sus desmarques al espacio y su presión al rival, este rol le sienta muy bien», afirmó Flick.

Aprovechamiento de ocasiones: «Sabemos exactamente cómo atacar y hoy hicimos un gran partido. Creamos muchas ocasiones peligrosas, pero solo marcamos dos goles. Con el 1-0 faltó algo de calma en ciertas situaciones, pero mantener la portería a cero es nuestro mayor logro».

«Me ha impresionado» — Elogios para Espart

El técnico destacó la habilidad del joven talento Espart, quien tuvo una actuación brillante por la banda izquierda:

Técnica y polivalencia: Espart se mostró muy seguro no solo en ataque, sino también en tareas defensivas;

Jugador de clase mundial: «Hoy su juego por la banda izquierda realmente me impresionó. Es un jugador de clase mundial. Al igual que todos nosotros, tiene un gran margen de mejora, pero ya es un jugador fantástico», subrayó Hansi Flick.

El FC Barcelona arranca la nueva temporada de La Liga con una victoria convincente y nuevos matices tácticos.