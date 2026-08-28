Apple TV vuelve a subir los precios de suscripción

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Apple TV vuelve a subir los precios de suscripción

Por cuarta vez en cuatro años, el servicio de streaming Apple TV ha decidido aumentar sus precios de suscripción. Ahora, el acceso a la plataforma sube de 12,99 $ a 14,99 $ al mes, mientras que el coste de la suscripción anual aumenta de 99 $ a 119 $. Así lo informa Techcrunch.com señala .

Según ixbt.com, el aumento de precios afecta no solo a los servicios individuales, sino también a los paquetes generales de la compañía. En particular, el precio mensual del paquete Apple One, que incluye iCloud+, TV, Music y Arcade, ha subido de 19,95 $ a 21,95 $.

Tendencia general en el mercado del streaming

Los analistas del mercado señalan que Apple no es el único en este aspecto. En los últimos meses, otros grandes actores también han subido sus tarifas. Por ejemplo, Netflix aumentó sus precios en marzo, y el servicio Peacock anunció una decisión similar a principios de mes.

Los expertos explican estos pasos económicos por la inflación general y los cambios en el mercado tecnológico. En un entorno de competencia feroz, las empresas se ven obligadas a revisar sus precios para mantener sus ingresos y mejorar la calidad del servicio.

Presión en el mercado tecnológico

No solo el streaming, sino también las empresas tecnológicas están aumentando los precios del hardware. Esto se debe a la enorme demanda de componentes necesarios para construir centros de datos para la AI.

Actualmente, se nota una escasez de RAM y otros componentes críticos. Esto provoca un aumento de los costes en toda la industria y, finalmente, precios más altos para los consumidores.

A pesar de ello, no se espera que el descontento de los consumidores con la política de precios de Apple dure mucho. La compañía planea realizar la presentación de sus nuevos dispositivos en septiembre, lo que atraerá la mayor parte de la atención.

En el evento programado, se espera que Apple presente su última línea de iPhone, incluido su primer smartphone plegable. Se estima que el anuncio de nuevos productos estrella eclipsará temporalmente el descontento de los usuarios por la subida de precios de los servicios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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