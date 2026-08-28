Un inventor estadounidense creó un mini refrigerador para helados

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Un inventor estadounidense creó un mini refrigerador para helados

En los días calurosos de verano, el problema de que el helado se derrita rápidamente es muy conocido. Un inventor estadounidense ha propuesto una solución única: un pequeño refrigerador que se sujeta a la ropa.

Una persona derrite helado usando un dispositivo electrónico casero.

El dispositivo se coloca en el pantalón o short y ayuda a mantener el helado fresco. De esta manera, es posible evitar que se derrita mientras se come en la calle.

Este invento inusual podría ser una solución interesante, especialmente para los amantes del helado en verano.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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