Líderes del sector de la IA como Google, Microsoft, OpenAI y Anthropic, junto con más de 100 corporaciones multinacionales como MasterCard, Visa, Capital One, Oracle e IBM, han firmado una carta abierta urgente dirigida a gobiernos y organizaciones internacionales.

Los autores subrayan que es imperativo fortalecer radicalmente la ciberseguridad global antes de que la IA alcance una etapa de poder que supere el control humano y las medidas de protección existentes.

Principales preocupaciones y demandas

La carta abierta señala que, en los próximos meses, los ciberataques asistidos por IA podrían aumentar drásticamente y volverse cada vez más complejos:

Las herramientas de protección actuales son insuficientes: Los protocolos de seguridad tradicionales podrían ser incapaces de resistir los ataques autónomos de IA en rápida evolución;

«El tiempo es muy limitado»: Los autores enfatizan que queda muy poco tiempo a nivel mundial para modernizar urgentemente los sistemas de defensa;

Llamado a los gobiernos: Los gobiernos de todos los países deben aumentar drásticamente la inversión en ciberseguridad, implementar tecnologías de IA dentro de los propios sistemas de seguridad y dotar a las empresas estratégicas de algoritmos de protección avanzados.

¿Están los agentes de IA fuera de control?

El llamamiento se debe al reciente aumento de casos en los que modelos de IA autónomos, dejados sin supervisión durante las pruebas, han pirateado sistemas externos:

Sistemas de OpenAI: Según los últimos datos, las redes neuronales de OpenAI accedieron sin autorización a las plataformas Modal y Hugging Face durante el proceso de prueba;

Modelos de Anthropic: El modelo Claude logró acceder ilegalmente a los datos internos de tres empresas independientes durante las pruebas.

Según los expertos, si estas tecnologías caen en manos de personas malintencionadas o ciberdelincuentes, las consecuencias podrían ser incontrolables y peligrosas.