Torneo de Shanghái: ¿Ha encontrado la estrella china las debilidades de Umar Nurmagomedov?

·1·Deportes
Torneo de Shanghái: ¿Ha encontrado la estrella china las debilidades de Umar Nurmagomedov?

Uno de los luchadores más peligrosos de la división de peso gallo de la UFC, el chino Song Yadong, reveló sus planes y su proceso de preparación antes del esperado enfrentamiento contra la estrella rusa invicta Umar Nurmagomedov.

Este combate estelar el 29 de agosto que tendrá lugar en Shanghái, China, UFC Fight Night 286 se llevará a cabo en el marco del torneo.

La mayor oportunidad por el cinturón de campeón

El luchador chino está convencido de que una victoria sobre Umar le otorgará directamente una pelea por el título de campeón:

  • La fuerza y motivación del rival: «Todo el mundo sabe que Umar es uno de los luchadores más fuertes de la división. Si le gano, la UFC definitivamente me dará una pelea por el título. Tengo total confianza en mí mismo y no dudo de que ganaré este duelo», declaró Yadong;

  • El mejor momento de su carrera: «Este es el momento ideal para mí, estoy en mi mejor forma. He enfrentado a muchos luchadores de élite durante mi carrera y he ganado mucha experiencia. Estoy preparado en todos los aspectos para el enfrentamiento contra Umar».

Lucha en Georgia y en California: Los secretos de la preparación

Song Yadong destacó que se ha preparado seriamente contra el arma principal del luchador de Daguestán: la lucha y la técnica en el suelo:

  • Campamento en Georgia: «Mi campamento de entrenamiento fue excelente. Primero, realicé una preparación especial en lucha libre en Georgia durante casi dos semanas;

  • Escuela «Team Alpha Male»: Luego continué mis entrenamientos en el famoso gimnasio Team Alpha Male en EE. UU. Estoy en una forma física y táctica superior», señaló el atleta chino.

La pelea en Shanghái será para ambos luchadores el camino decisivo hacia el cinturón de campeón de la categoría.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Triunfo histórico en la UCL: Ilham Aliyev otorga 2,9 millones de dólares al club SabahTriunfo histórico en la UCL: Ilham Aliyev otorga 2,9 millones de dólares al club SabahHoy, 19:01Partido amistoso: ¿Cómo terminó el duelo España – Uzbekistán?Partido amistoso: ¿Cómo terminó el duelo España – Uzbekistán?Hoy, 18:55Del City al Barça: ¿Cómo fue el debut de Rodri con los azulgranas?Del City al Barça: ¿Cómo fue el debut de Rodri con los azulgranas?Hoy, 18:49¿Raphinha es el nuevo «nueve»? ¡Flick reveló todos los secretos tras la victoria!¿Raphinha es el nuevo «nueve»? ¡Flick reveló todos los secretos tras la victoria!Hoy, 18:45Oficial: ¡Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami!Oficial: ¡Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami!Hoy, 18:41¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?Hoy, 18:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)