Torneo de Shanghái: ¿Ha encontrado la estrella china las debilidades de Umar Nurmagomedov?

Uno de los luchadores más peligrosos de la división de peso gallo de la UFC, el chino Song Yadong, reveló sus planes y su proceso de preparación antes del esperado enfrentamiento contra la estrella rusa invicta Umar Nurmagomedov.

Este combate estelar el 29 de agosto que tendrá lugar en Shanghái, China, UFC Fight Night 286 se llevará a cabo en el marco del torneo.

La mayor oportunidad por el cinturón de campeón

El luchador chino está convencido de que una victoria sobre Umar le otorgará directamente una pelea por el título de campeón:

La fuerza y motivación del rival: «Todo el mundo sabe que Umar es uno de los luchadores más fuertes de la división. Si le gano, la UFC definitivamente me dará una pelea por el título. Tengo total confianza en mí mismo y no dudo de que ganaré este duelo», declaró Yadong;

El mejor momento de su carrera: «Este es el momento ideal para mí, estoy en mi mejor forma. He enfrentado a muchos luchadores de élite durante mi carrera y he ganado mucha experiencia. Estoy preparado en todos los aspectos para el enfrentamiento contra Umar».

Lucha en Georgia y en California: Los secretos de la preparación

Song Yadong destacó que se ha preparado seriamente contra el arma principal del luchador de Daguestán: la lucha y la técnica en el suelo:

Campamento en Georgia: «Mi campamento de entrenamiento fue excelente. Primero, realicé una preparación especial en lucha libre en Georgia durante casi dos semanas;

Escuela «Team Alpha Male»: Luego continué mis entrenamientos en el famoso gimnasio Team Alpha Male en EE. UU. Estoy en una forma física y táctica superior», señaló el atleta chino.

La pelea en Shanghái será para ambos luchadores el camino decisivo hacia el cinturón de campeón de la categoría.