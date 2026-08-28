Triunfo histórico en la UCL: Ilham Aliyev otorga 2,9 millones de dólares al club Sabah

Un acontecimiento histórico ha marcado el fútbol de Azerbaiyán. El club Sabah se ha clasificado por primera vez en su historia para la fase de liga de la competición de clubes más prestigiosa de Europa: la UEFA Champions League. Este resultado excepcional ha sido reconocido al más alto nivel del Estado.

El Presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha firmado un decreto especial para apoyar financieramente e incentivar al club de fútbol Sabah.

Premio presidencial de 5 millones de manats

De acuerdo con el documento oficial firmado:

Fuente de financiación: Los fondos fueron asignados desde el fondo de reserva del Presidente de la República de Azerbaiyán, previsto en el presupuesto estatal para 2026;

Monto: Un total de 5 millones de manats fue asignado al club;

Equivalente en divisas: Esta suma representa aproximadamente 2,9 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual;

Objetivo: Los fondos servirán para respaldar la exitosa participación del club en el ámbito internacional, fortalecer su infraestructura técnica y preparar los enfrentamientos contra los mejores equipos de Europa.

Los primeros pasos de Sabah en el escenario europeo

Por primera vez en su historia, el club participará en la renovada fase de liga de la UEFA Champions League: