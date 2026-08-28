Oficial: ¡Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami!

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Oficial: ¡Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami!

Lionel Messi que juega en Estados Unidos, Inter Miamiha tomado una decisión importante sobre el puesto de director técnico. El superclub de Florida ha anunciado oficialmente un acuerdo total con el reconocido estratega argentino Kily González para asumir como nuevo entrenador del equipo.

Actualmente, se espera que el técnico de 52 años obtenga su permiso de trabajo (visa) para ejercer legalmente en EE. UU. Hasta que se completen los trámites oficiales, el entrenador actual del club, Guillermo Hoyos, permanecerá en el cargo de forma interina.

¿Quién es Kily González y dónde ha trabajado?

Ex extremo de la selección argentina con gran trayectoria internacional, Kily González ha dirigido a los siguientes clubes en su carrera como entrenador:

  • Rosario Central y Unión Santa Fe: Comenzó su carrera como entrenador en estos destacados clubes argentinos;

  • Club Platense: Su último trabajo fue en el club argentino Platense, al cual dejó el año pasado;

  • La escuela argentina y el factor Messi: Se espera que el hecho de que el técnico comparta nacionalidad con Lionel Messi sea un factor clave para mejorar el ambiente en el vestuario y asegurar un mejor entendimiento mutuo.

Situación actual del Inter Miami en la MLS

El equipo de Florida sigue luchando por los primeros puestos de la Conferencia Este de la MLS esta temporada:

  • 2.º puesto: El Inter Miami tras 21 partidos disputados ocupa sólidamente la segunda posición en la tabla;

  • Objetivo alcanzar al líder: El equipo se encuentra a 10 puntos del líder de la conferencia, Nashville SC.

El nuevo entrenador Kily González tiene la misión de recortar esta distancia y llevar al Inter Miami hacia el campeonato.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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