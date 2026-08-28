Un tumor cerebral extirpado por primera vez en una operación asistida por IA

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Un tumor cerebral extirpado por primera vez en una operación asistida por IA

En el Reino Unido, los médicos utilizaron inteligencia artificial en tiempo real durante una operación para extirpar un tumor cerebral. Esta es la primera vez que se aplica esta tecnología en neurocirugía en un paciente vivo.

A Rhys Hibbert, de 48 años, se le detectó un tumor benigno de 11 milímetros en la glándula pituitaria. Debido a su ubicación cerca de los nervios ópticos y vasos sanguíneos críticos, representaba un riesgo para su visión.

Durante la operación, la IA analizó en vivo las imágenes de la cámara endoscópica, ayudando a los cirujanos a identificar nervios importantes, vasos sanguíneos y áreas peligrosas. El cirujano tomó todas las decisiones.

El sistema fue entrenado con cientos de videos de operaciones hipofisarias previas. Tras la intervención, se informó que la visión de Hibbert mejoró significativamente.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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