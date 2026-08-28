El rey que ascendió al trono a los 3 años falleció a los 34

Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV, soberano del reino de Toro en Uganda, falleció el 27 de agosto a los 34 años. Así lo informó el Primer Ministro del reino de Toro, Calvin Armstrong Rwomire Akiiki.

«Con profunda tristeza y el corazón apesadumbrado, anuncio el fallecimiento de Su Majestad, el Omukama de Toro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV», escribió en la red social X.

El Primer Ministro del reino calificó su muerte como una «pérdida incalculable». Según sus palabras, el rey, que no estaba casado, dejó un heredero, asegurando así la «continuidad de la corona».

Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV gobernaba el reino de Toro, situado en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo.

Ascendió al trono con solo tres años de edad, el 12 de septiembre de 1995, tras la muerte de su padre, Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. De esta manera, se convirtió en ese momento en el monarca reinante más joven del mundo.

El famoso cantante pop ugandés y figura de la oposición, Bobi Wine, también expresó sus condolencias por el fallecimiento del rey. «¡La noticia más terrible! Que el alma de Su Majestad el rey descanse en paz eterna», escribió en X.

Según la información, el rey cumplió 34 años en abril de este año. Sin embargo, no se ha revelado la causa de su muerte.

«Nuestro rey no está alejado de la vida de su pueblo. Él es parte de esta generación, de este entorno; él crece, aprende y lidera. Su juventud no es una limitación, sino una fortaleza. Le otorga energía, una visión nueva y el coraje para imaginar un futuro diferente para Toro», declaró el Primer Ministro.

Como referencia, el reino de Toro es una monarquía tradicional situada en el este de África, en la parte occidental de la actual Uganda, con la ciudad de Fort-Portal como centro. Este reino fue fundado en 1830 por el príncipe Kaboyo Kasigwa, quien se separó del reino de Bunyoro-Kitara. La población principal del reino está compuesta por el pueblo Batoro, que habla el idioma rutoro, y su soberano supremo es llamado tradicionalmente Omukama.

Aunque Toro conservó su autonomía tras ser integrado en el protectorado británico a finales del siglo XIX, fue abolido en 1967 por el presidente ugandés Milton Obote, al igual que otras monarquías tradicionales del país. En 1993, el gobierno de Uganda restableció el estatus del reino. Hoy en día, no posee poder político, pero funciona como una institución simbólica que preserva el patrimonio histórico, cultural y espiritual de su pueblo.