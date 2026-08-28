El número de multimillonarios en el mundo aumentó drásticamente

El número de multimillonarios en el mundo alcanzó un nivel récord en 2025, llegando a 3 795 personas. Esto representa un crecimiento del 8,2 % en un año. Así lo informó la empresa Altrata en su informe «Billionaire Census» de este año.

La riqueza total de los multimillonarios también aumentó un 12,8 % en un año, alcanzando la cifra récord de 15,1 billones de dólares. En la última década, su número ha crecido casi un 60 %.

Según el informe, las inversiones centradas en la inteligencia artificial desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento de la riqueza de los multimillonarios. En particular, la capitalización bursátil de las 150 empresas que más contribuyen a la fortuna de los multimillonarios creció un 23 % más rápido entre 2024 y 2025 en comparación con las empresas que no invirtieron en IA.

En cuanto al número de multimillonarios, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 1 265 personas. China tiene 363, Alemania 221 e India 191.

Por regiones, América del Norte lidera con 1 337 multimillonarios. Europa cuenta con 1 081 y Asia con 881.

Asimismo, se espera que en la próxima década se hereden 6,6 billones de dólares en riqueza. Cerca de 5 000 herederos —cónyuges e hijos adultos de multimillonarios— podrían beneficiarse de ello.