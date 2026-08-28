El número de multimillonarios en el mundo aumentó drásticamente

·3·Mundo
El número de multimillonarios en el mundo aumentó drásticamente

El número de multimillonarios en el mundo alcanzó un nivel récord en 2025, llegando a 3 795 personas. Esto representa un crecimiento del 8,2 % en un año. Así lo informó la empresa Altrata en su informe «Billionaire Census» de este año.

La riqueza total de los multimillonarios también aumentó un 12,8 % en un año, alcanzando la cifra récord de 15,1 billones de dólares. En la última década, su número ha crecido casi un 60 %.

Según el informe, las inversiones centradas en la inteligencia artificial desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento de la riqueza de los multimillonarios. En particular, la capitalización bursátil de las 150 empresas que más contribuyen a la fortuna de los multimillonarios creció un 23 % más rápido entre 2024 y 2025 en comparación con las empresas que no invirtieron en IA.

En cuanto al número de multimillonarios, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 1 265 personas. China tiene 363, Alemania 221 e India 191.

Por regiones, América del Norte lidera con 1 337 multimillonarios. Europa cuenta con 1 081 y Asia con 881.

Asimismo, se espera que en la próxima década se hereden 6,6 billones de dólares en riqueza. Cerca de 5 000 herederos —cónyuges e hijos adultos de multimillonarios— podrían beneficiarse de ello.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

3000 años de oro robados en cuatro minutos3000 años de oro robados en cuatro minutosHoy, 18:11Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?Hoy, 17:11Asesinato en vivo: ¿Por qué fue asesinado César Gastélum? Los asesinos fueron capturadosAsesinato en vivo: ¿Por qué fue asesinado César Gastélum? Los asesinos fueron capturadosHoy, 16:43Fin de Bank of America: ¿Por qué los bancos mundiales pagan millones por el caso Epstein?Fin de Bank of America: ¿Por qué los bancos mundiales pagan millones por el caso Epstein?Hoy, 16:30Un hombre al borde de la muerte cambia sus hábitos y salva su vidaUn hombre al borde de la muerte cambia sus hábitos y salva su vidaHoy, 14:58Mujer de 51 años fallece tras seis cirugías plásticasMujer de 51 años fallece tras seis cirugías plásticasHoy, 13:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público